حزبالله با هرگونه مذاکره سیاسی میان لبنان و اسرائیل مخالفت کرد
حزبالله لبنان در آستانهی نشست دولت این کشور برای بررسی خلع سلاح این گروه، با هرگونه مذاکرهی سیاسی با اسرائیل مخالفت کرد
این بیانیهی رسمی که در قالب نامهای سرگشاده خطاب به مردم و رهبران لبنان منتشر شده است، چند روز پس از آن در رسانهها بازتاب یافت که نخستوزیر اسرائیل هشدار داد در صورتی که دولت لبنان «حزبالله را خلع سلاح نکند، اسرائیل بر اساس توافق آتشبس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و خود وارد عمل خواهد شد.»
در مقابل، گروه حزبالله در بیانیهی خود که روز پنجشنبه، ۶ نوامبر (۱۶ آبان)، منتشر شد، اعلام کرد: «ما بر حق مشروع خود برای دفاع در برابر دشمنی تأکید میکنیم که جنگ را به کشورمان تحمیل کرده و دست از حملاتش برنمیدارد.»
این گروه که توسط آمریکا و اسرائیل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود و از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، در ادامه با مذاکره با اسرائیل مخالفت کرده است. بر اساس بیانیهی این گروه، «مذاکرهی سیاسی» لبنان با اسرائیل به سود منافع ملی این کشور نیست.
بررسی خلع سلاح حزبالله در دولت لبنان
دولت لبنان قرار است روز پنجشنبه، در نشستی پیشرفت در تلاشهای خود برای خلع سلاح گروه حزبالله را بررسی کند.
هشدارهای اسرائیل به لبنان
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز یکشنبه، ۲ نوامبر (۱۲ آبان)، در آغاز جلسهی کابینهی دولت خود، حزبالله را متهم کرد که در تلاش برای بازسازی و تجدید قوای تسلیحاتی خود است. وی هشدار داد که چنانچه لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبههای تازه نکند، اسرائیل «در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در همین روز تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند. بر اساس توافق آتشبس، لبنان موافقت کرده بود که تنها نیروهای امنیتی دولتی حق حمل سلاح داشته باشند، به این معنی که حزبالله باید کاملاً خلع سلاح شود. با این حال، تأکید تازهی حزبالله بر «حق دفاع از خود» میتواند اجرای طرح خلع سلاح این گروه را بسیار دشوارتر کند.
پیشینهی تنشها و آتشبس
در پی بیش از یک سال درگیری که به دلیل جنگ غزه آغاز شده بود، سرانجام آتشبس میان گروه شبهنظامی حزبالله و اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۴ (آبان-آذر ۱۴۰۳) با میانجیگری آمریکا برقرار شد. با این حال، اسرائیل هنوز نیروهایی در پنج منطقهی جنوب لبنان دارد و به حملات هوایی خود ادامه میدهد.
تنشها میان اسرائیل و حزبالله در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) با حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی حزبالله به اسرائیل، به بهانهی حمایت از فلسطینیها در نوار غزه آغاز شد. این تنشها در اواخر اوت یا اوایل سپتامبر سال گذشته (اواخر مرداد یا اوایل شهریور ۱۴۰۳) با یورش اسرائیل به جنوب لبنان به جنگی تمامعیار تبدیل شد که طی آن علاوه بر صدها لبنانی، بسیاری از فرماندهان و رهبران حزبالله و در رأس آنها حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، کشته شدند.