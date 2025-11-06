رویترز: ارتش آمریکا در حال آمادهسازی برای استقرار در پایگاه هوایی دمشق است
خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال تدارک برای استقرار نیروهای خود در یک پایگاه هوایی در دمشق است
رویترز روز پنجشنبه، ۶ نوامبر (۱۶ آبان)، نوشت که طرح استقرار نیروهای آمریکایی در پایتخت سوریه، که پیشتر گزارش نشده بود، نشانهای از «تغییر راهبردی دمشق» به سمت ایالات متحده پس از سقوط بشار اسد، متحد دیرین جمهوری اسلامی، تلقی میشود.
به گفتهی منابع مطلع، این پایگاه در ورودی مناطقی از جنوب سوریه واقع شده است که انتظار میرود به عنوان بخشی از «توافق عدم تجاوز» میان دمشق و تلآویو، به «منطقهی حائل غیرنظامی» تبدیل شود. این توافق در حال حاضر با میانجیگری رئیسجمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در حال شکلگیری است.
شش منبع، از جمله دو مقام غربی و یک مقام دفاعی سوری، در مصاحبه با رویترز تأیید کردند که ایالات متحده قصد دارد از این پایگاه برای نظارت بر توافق احتمالی میان سوریه و اسرائیل استفاده کند.
دیدار رئیسجمهور ایالات متحده با رئیسجمهور انتقالی سوریه
قرار است رئیسجمهور ایالات متحده دونالد ترامپ روز دوشنبه، ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان)، در کاخ سفید با احمد شرع، رئیسجمهور دورهی انتقالی سوریه، دیدار کند. این سفر دومین حضور شرع در آمریکا خواهد بود. او در اکتبر (مهر) نیز برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود.
سکوت مقامات و جزئیات عملیاتی
پنتاگون و دولت سوریه به درخواستهای رویترز برای توضیح در مورد طرح استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی دمشق پاسخ ندادند. یک مقام دولت آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز گفت: «ما به طور مداوم وضعیت حضور ضروری خود در سوریه را برای مقابلهی مؤثر با داعش ارزیابی میکنیم و دربارهی محل یا احتمال استقرار نیروها اظهارنظر نمیکنیم.» این مقام خواست نام و موقعیت دقیق پایگاه برای ملاحظات امنیتی حذف شود. رویترز نیز پذیرفته است که مکان دقیق این پایگاه را فاش نکند.
یک مقام نظامی غربی نیز گفت که پنتاگون طی دو ماه گذشته روند اجرای برنامههای خود را سرعت بخشیده و چندین مأموریت شناسایی در این پایگاه انجام داده است. بررسیها نشان میدهد باند طولانی این پایگاه برای بهرهبرداری فوری آماده است.
دو منبع نظامی سوری اعلام کردند که گفتوگوهای فنی میان دو طرف بر استفاده از این پایگاه برای مقاصد لجستیکی، نظارتی، سوخترسانی و عملیات بشردوستانه متمرکز بوده و دمشق قرار است حاکمیت کامل خود بر تأسیسات را حفظ کند. به گفتهی یک مقام دفاعی سوری، هواپیماهای ترابری نظامی سی-۱۳۰ آمریکا برای آزمایش باند در این پایگاه فرود آمدهاند. یکی از نگهبانان ورودی پایگاه نیز به رویترز گفت که هواپیماهای آمریکایی در چارچوب «پروازهای آزمایشی» در این مکان فرود میآیند. رویترز افزود هنوز زمان دقیق اعزام نیروهای آمریکایی به این پایگاه مشخص نشده است.
الگوی حضور نظامی آمریکا در منطقه
رویترز در ادامهی گزارش خود نوشت که طرح جدید برای استقرار نیروهای آمریکایی در دمشق مشابه دو حضور نظامی دیگر این کشور در منطقه ارزیابی شده است: یکی در لبنان برای نظارت بر آتشبس سال گذشته میان حزبالله و اسرائیل، و دیگری در اسرائیل برای بررسی توافق آتشبس غزه.
ایالات متحده هماکنون نیز در شمال شرقی سوریه نیروهایی دارد که در چارچوب همکاری با نیروهای کورد برای مقابله با داعش فعالیت میکنند. پنتاگون در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) اعلام کرده بود طی ماههای آینده شمار نیروهای خود را در این منطقه به حدود هزار نفر کاهش خواهد داد.
نزدیکی دمشق و واشینگتن و فشار برای توافق
به نوشتهی رویترز، شرع تأکید کرده است که هرگونه حضور نظامی آمریکا باید با موافقت دولت سوریه انجام شود. منابع آمریکایی و سوری نیز گفتند که دمشق به زودی به ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری ایالات متحده خواهد پیوست.
یک منبع آگاه از مذاکرات خبر داد که موضوع استقرار در پایگاه دمشق در جریان سفر برد کوپر، فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، به سوریه در سپتامبر (شهریور) مطرح شد. در بیانیهی سنتکام پس از آن سفر آمده بود که کوپر و تام باراک، فرستادهی ویژهی آمریکا در امور سوریه، با شرع دیدار و از مشارکت او در مبارزه با داعش قدردانی کردند.
رویترز در پایان گزارش خود نوشت که آمریکا ماههاست برای دستیابی به توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل، دو دشمن دیرینه، تلاش میکند. واشینگتن قصد داشت این توافق را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر (شهریور) اعلام کند، اما مذاکرات در آخرین لحظه با موانعی روبهرو شد. یک منبع سوری آگاه از مذاکرات به رویترز گفت که واشینگتن در حال اعمال فشار بر دمشق است تا این توافق پیش از پایان سال جاری میلادی و احتمالاً پیش از سفر شرع به واشینگتن، نهایی شود.