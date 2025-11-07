متن کامل سخنرانی پرزیدنت مسعود بارزانی در آخرین روز کمپین انتخاباتی در اربیل
پرزیدنت بارزانی در گردهمایی بزرگ انتخاباتی اربیل: آینده روشن است؛ با رأی خود پاسخ خیالپردازان را بدهید
در آخرین روز از کارزارهای انتخاباتی مجلس نمایندگان عراق فدرال در سال ۲۰۲۵، پرزیدنت مسعود بارزانی در استادیوم شهید فرانسوا حریری شهر اربیل، در میان استقبال پرشور دهها هزار نفر از هواداران پارت دموکرات کوردستان، سخنرانی مهمی ایراد کرد. او در این سخنرانی ضمن تبیین دلایل مشارکت پارت دموکرات کوردستان در این انتخابات، برنامهی راهبردی این حزب برای آیندهی عراق و اقلیم کوردستان را تشریح کرد. پرزیدنت بارزانی تأکید کرد که این انتخابات فرصتی برای بازگرداندن روند سیاسی عراق به مسیر صحیح خود و همچنین نمایش وزن و جایگاه واقعی پارت دموکرات کوردستان است. او با اشاره به تهدیدهای پیش رو، از جمله تروریسم و مواد مخدر، بر ضرورت اتحاد و مقاومت تأکید کرد و آیندهی کوردستان را روشن و مبتنی بر امید، اراده و برنامهریزی توصیف نمود.
به نام خداوند بخشنده و مهربان
خواهران و برادران عزیز، هممیهنان گرامی،
خوشحالیام وصفناپذیر است که امروز در خدمت شما هستم.
همگی شما بسیار خوش آمدید؛ قدم بر سر و چشم ما گذاشتید.
عزیزان،
حضور شما با این شور و اشتیاق و با این روحیهی بالا، همواره برای ما امیدبخش بوده است. همانطور که اطلاع دارید، سه، چهار روز بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است.
انتخابات، صحیحترین راه برای تعیین سرنوشت
انتخابات، صحیحترین راه برای این است که ملت دربارهی سرنوشت خود تصمیم بگیرد و رأی خود را به صندوق بیندازد. برای ما، این یک مسئلهی مبنایی است. در این دوره از انتخابات، ما میدانیم که تغییری در تعداد کرسیها ایجاد نخواهد شد، چرا که کرسیها از پیش تعیین شدهاند.
دو دلیل اصلی برای مشارکت: اصلاح روند سیاسی و نمایش وزن پارتی
اما ما به دو دلیل اصلی در این انتخابات شرکت کردیم:
دلیل نخست این بود که بسیاری از دوستان و همپیمانان ما در میان عربها و دوستانمان در خارج از کشور، همگی از ما خواستند که در انتخابات شرکت کنیم. پیامهای بسیار دلگرمکنندهای از سوی بسیاری از دوستان و همپیمانانمان در بغداد به ما رسید که این انتخابات، هرچند کرسیها را تغییر نمیدهد، اما میتواند راه را برای بازگرداندن روند سیاسی عراق به مسیر صحیح خود هموار کند. این فرصت بسیار خوبی برای ماست تا در این روند مشارکت کنیم و همراه با آن دوستان و همفکرانی که معتقدند عراق نیازمند اصلاحات اساسی است، دست در دست هم نهاده و همگی با هم تلاش کنیم.
دلیل دوم، نمایش وزن و جایگاه پارت دموکرات کوردستان بود.
به همین دلیل از شما میخواهم - هرچند به این باورم که شما نیازی به توصیه ندارید - به لیست شمارهی ۲۷۵ رأی دهید تا پاسخی باشد برای همهی کسانی که در خیال و اوهام به سر میبرند.
برنامهی پارتی برای آینده: از اصلاح قانون انتخابات تا اجرای مادهی ۱۴۰
هممیهنان،
پارت دموکرات کوردستان دیدگاه روشنی دارد. پارتی میداند چه میخواهد و میداند چه میکند. همانطور که گفتم، اگر این انتخابات فرصتی را فراهم کند که با همپیمانان و دوستان دیگرمان بتوانیم وضعیت را اصلاح کرده و روند سیاسی را به مسیر درست خود بازگردانیم، این برنامهی پارتی برای آینده خواهد بود:
۱. قانون انتخابات باید تغییر کند و به سیستم یک حوزهی انتخاباتی واحد بر اساس لیست حزبی یا لیست نیمهباز بازگردد. این قانون فعلی، قانونی ناعادلانه است و به ضرر همگان تمام میشود؛ تنها به نفع چند گروهی است که آن را به میل خود تدوین کردهاند. بنابراین، این قانون به درد ما نمیخورد و باید برای تغییر آن تلاشی جدی صورت گیرد. منطقی نیست که یک کرسی در اربیل با ۴۰ هزار رأی به دست آید در حالی که میزان مشارکت ۷۰ تا ۸۰ درصد باشد، اما در استان دیگری در جنوب عراق، همان کرسی با ۲ هزار رأی و با مشارکت ۲۰ تا ۳۰ درصدی کسب شود.
۲. تلاش برای تأسیس «مجلس اتحاد فدرال» که ضامنی برای حقوق اقلیم و سایر استانهای عراق نیز خواهد بود.
۳. تصویب قانون مالیات و گمرکات بر اساس قانون اساسی، تا دیگر بهانهای برای کسانی که با همه چیز در بغداد بازی میکنند، باقی نماند.
۴. مادهی ۱۴۰ قانون اساسی فراموش نمیشود و از آن چشمپوشی نخواهیم کرد؛ باید کلمه به کلمه اجرا شود.
۵. پرداخت غرامت به زیاندیدگان انفال، بمباران شیمیایی و روستاهای ویرانشده. این وظیفهی دولت عراق است و باید آن را به انجام برساند.
۶. مهمتر از همه، بازگشت عراق به سه اصل بنیادینی است که عراق نوین پس از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) بر پایهی آن تأسیس شد: مشارکت، توازن و توافق. این سه اصل در کنفرانس لندن و پیش از سرنگونی رژیم، مورد توافق قرار گرفت و روح قانون اساسی نیز از همین سه اصل الهام گرفته است. اگر به این سه اصل بازگردیم، دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند؛ نه میان اقلیم و بغداد و نه در سایر استانها.
در آن صورت، دیگر از ظلم مرکزگرایی مستبدانه رهایی خواهیم یافت و دیگر کسی نمیتواند با تکیه بر مزاج شخصی خود، با مسئلهی حقوق و بودجهی اقلیم و معیشت مردم بازی کند؛ اقدامی که علاوه بر ظلمی بزرگ، اهانتی بزرگ به خون شهیدان ما نیز بود و نباید دوباره تکرار شود.
هممیهنان،
تجربه ثابت کرده است که حکومت در عراق تنها با یک قومیت یا یک طیف اداره نمیشود. باید بر اساس مشارکت باشد، باید شریک باشیم. اگر بخواهند عراق باثبات باشد، پیشرفت کند و مشکلاتش پایان یابد، راه بازگشت به مشارکت، توازن و توافق است. آنگاه ما با تمام توان تلاش خواهیم کرد تا این مهم به انجام برسد. موضوع دیگر، بازگشت به قانون اساسی است. ما به قانون اساسی پایبندیم. هیچکس به اندازهی ما برای این قانون اساسی زحمت نکشیده است. در آن زمان هم گفتم که این قانون اساسی بیعیب و نقص نیست، اما آنقدر نکات مثبت دارد که ما آن را تأیید کرده و بپذیریم. و اگر به درستی اجرا میشد، بسیاری از مشکلاتی که روی دادند، هرگز رخ نمیدادند.
بنابراین، ما خواهان آنیم که قانون اساسی، داور میان ما و هر حاکمیتی در عراق باشد.
ما همهی اقوام، ادیان و مذاهب را دلگرم میکنیم که در اقلیم کوردستان، با دل و جان از آنها و حقوقشان دفاع خواهیم کرد و این جایگاه امن باقی خواهد ماند.
هشدار در برابر تهدیدات: تروریسم و مواد مخدر
همچنان تهدیدهای جدی علیه اقلیم و عراق وجود دارد؛ مانند ترور و تفکر افراطی. این تهدید پایان نیافته و در بسیاری از نقاط، خود را سازماندهی مجدد کردهاند و برنامه برای اقدامات تروریستی دارند. کسانی که با خیال راحت میگویند ترور تمام شده است، در حقیقت ترور تمام نشده است.
تهدید دوم، مسئلهی مواد مخدر است که با برنامهای سازمانیافته، میخواهند مردم کوردستان را به تباهی بکشانند. خطرناکترین نقشه و خطرناکترین سلاح، استفاده از این مواد مخدر است که در حال نابود کردن خانههای ما هستند. ما باید با تمام توان در برابر آن بایستیم. البته همین برنامه برای تمام مناطق دیگر عراق نیز وجود داشته است. یکی از وظایف اصلی ما این خواهد بود که کسانی که به تجارت مواد مخدر مشغولند و کسانی که کارخانههای تولید مواد مخدر را چه در اقلیم، چه در بغداد و چه در دیگر مناطق عراق دایر کردهاند، به دادگاه سپرده شوند و مجازات گردند، زیرا آنها جنایتکارند و کمتر از قاتلان نیستند.
آینده روشن است: امید، اراده و برنامهریزی
آینده، امیدبخش است. امید، اراده، چشمانداز روشن و برنامه وجود دارد. این است آیندهای که پارت دموکرات کوردستان آن را میبیند و برای آن تلاش میکند. امیدمان بسیار است، ارادهمان قوی است، چشماندازمان روشن است و برنامهی مدونی نیز داریم. پارت دموکرات کوردستان و دولت اقلیم کوردستان امیدوارند که همهی طرفهای دیگر نیز در این مسیر مشارکت کنند. اما کاروان آبادانی ادامه خواهد داشت و پاسخ هر کسی که ناخشنود است یا حسادت میورزد، با پروژه داده خواهد شد، نه با سخن.
در اینجا لازم میدانم سپاس بیپایان خود را از پیشمرگان و دیگر نیروهای امنیتی برای حفاظت از ثبات و امنیت ابراز کنم. بسیار از آنها سپاسگزارم.
سپاس از مردم کوردستان برای ایستادگی و دلسوزیشان؛ و برای آنکه در برابر توطئهای که در بغداد میخواستند با قطع حقوق، مردم را به زانو درآورند و علیه رهبری خود بشورانند، مقاومت کردند. دست تکتک شما را میبوسم که اجازه ندادید آن نقشه و آرزوهایشان به سرانجام برسد.
درود و سلام بر خانوادههای شهدا و انفالشدگان.
سپاس از جوانان، کارگزاران دفتر سیاسی، خود دفتر سیاسی، کمیتهی مرکزی و تمام هواداران، کادرها و اعضای پارت دموکرات کوردستان برای خستگیناپذیری، شبنخوابیها و برای وظیفهی بزرگی که به انجام رساندید. سپاسگزارم.
درود بر اربیل و تمام شهرها و شهرکها، و تمام روستاهای کوردستان. درود ویژه بر شهرها و شهرکهای مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم. به آنها میگوییم که فراموشتان نمیکنیم و رهایتان نخواهیم کرد.
در پایان، فرمودهای از امام علی (ع) است که هم برای خودمان به عنوان کرد، و هم برای برادران عرب، شیعه و سنی، ترکمن و همهی طیفهاست که میفرماید:
«لا تَظلِمَنَّ إذا ما کُنتَ مُقتَدِراً، فَالظُّلمُ آخِرُهُ یأتیکَ بِالنَّدَمِ.»
(هرگاه قدرتمند بودی، ستم مکن، که سرانجامِ ستم برای تو پشیمانی به بار میآورد.)
«تَنامُ عَینُکَ وَالمَظلومُ مُنتَبِهٌ، یَدعو عَلَیکَ وَ عَینُ اللهِ لَم تَنَمِ.»
(چشم تو به خواب میرود، در حالی که ستمدیده بیدار است و تو را نفرین میکند، و چشم خداوند هرگز به خواب نمیرود.)
این برای همگان است.
امیدوارم همواره در خوشی شما را ببینم. یکی دو روز دیگر باقی مانده و سپس حساب و کتابها مشخص خواهد شد. امانت خود را به خداوند بزرگ میسپارم و بسیار سپاسگزارم.