1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی در سخنان امروز خود با تاکید بر اینکه ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق فراموش نخواهد شد و باید اجرا شود، گفت با اینکه می‌دانند نتایج انتخابات تغییر قابل توجهی در تعداد کرسی‌ها ایجاد نمی‌کند در انتخابات شرکت می‌کنند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز جمعه ۷ نوامبر در جریان بزرگترین کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق که با حضور معاونان ایشان در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد، سخنرانی کرد.

پرزیدنت بارزانی، اظهار داشت که پارت دموکرات با وجود اذعان به اینکه نتایج انتخابات تغییر قابل توجهی در تعداد کرسی‌ها ایجاد نخواهد کرد، تصمیم به شرکت در انتخابات آینده گرفته است و برای تصمیم به شرکت در انتخابات، دو دلیل اساسی بیان کرد:" پیام‌های متعددی از دوستانمان دریافت کرده‌ایم که تایید می‌کنند مشارکت برای دستیابی به اصلاحات مهم از طریق مجلس در مرحله آینده ضروری است. دلیل دوم این است که به احزاب دیگر، حجم واقعی پارت دموکرات کوردستان و قدرت پایگاه مردمی آن را نشان دهیم و اینکه تصمیم به عدم شرکت یا تحریم، به نفع آرمان یا منافع مردم کوردستان نخواهد بود."

همچنین تاکید کرد که قانون انتخابات در عراق به خواست برخی از احزاب تدوین شده و باید تغییر کند.«قانون انتخابات باید به قانونی با درنظرگرفتن حوزه انتخابیه واحد بر اساس لیست‌‌های حزبی یا لیست‌‌های نیمه‌باز تغییر کند. قانون فعلی ناعادلانه است و همه را از حقوقشان محروم می‌کند.»

پرزیدنت بارزانی در ادامه توضیح داد:«پس از انتخابات پارلمانی کوردستان، ما از همه احزاب سیاسی خواستیم که یک دولت فراگیر تشکیل دهند، اما اکثر احزاب، جبهه اپوزیسیون را انتخاب کردند. ما برای تشکیل کابینه جدید با اتحادیه میهنی کوردستان وارد مذاکره شدیم. اتحادیه میهنی کوردستان و پارت دموکرات کوردستان دو محور را مورد بحث قرار دادند: نحوه دولتداری و توزیع پست‌ها. آنها در مورد محور اول به توافق رسیدند. متاسفانه، اتحادیه میهنی کوردستان می‌خواست تا زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق وقت‌کشی کند.»

ایشان با بیان اینکه برای تاسیس شورای فدرالی در بغداد تلاش خواهند کرد، گفت که تاسیس این شورا تضمینی برای حقوق اقلیم کوردستان و سایر استان‌های عراق خواهد بود.

و در ادامه تاکید کرد:"اگر (در عراق) قانونی مطابق با قانون اساسی تصویب شود، ماده ۱۴۰ فراموش نخواهد شد و این ماده باید اجرا شود."

پرزیدنت بارزانی، قانون نفت و گاز عراق را مورد توجه قرار داد و گفت که باید مطابق با قانون اساسی تصویب شود. و با اشاره به اینکه وظیفه دولت عراق است که خسارات وارده به قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال، حملات شیمیایی و ویران کردن روستاهای کوردستان در دوران رژیم سابق را جبران کند، تاکید کرد:«مهمترین امر، بازگشت به سه اصلی است که عراق جدید در سال ۲۰۰۳ بر اساس آنها ساخته شد، یعنی شراکت، توازن و توافق.»

بارزانی افزود:«به قانون اساسی متعهد هستیم، زیرا هیچ کس به اندازه ما برای این قانون اساسی تلاش سخت نکرده است. اگر سه اصل اساسی اجرا می‌شد و به قانون اساسی پایبند بودند، از ظلم و ستم مرکزگرایی ظالمانه رهایی می‌یافتیم و تمام مردم عراق در صلح زندگی می‌کردند."

ایشان اظهار داشت:"دیگر هیچ کس نمی‌تواند با حقوق و بودجه اقلیم رفتار دلخواه داشته باشد، که این نه تنها یک بی‌عدالتی بزرگ است، بلکه توهین بزرگی به خون شهدای ماست که نباید تکرار شود."

پرزیدنت بارزانی نسبت در پیش گرفتن مسیر صلح‌آمیز برای حل مسئله کورد در بخش‌های دیگر کوردستان ابراز امیدواری کرد و در پایان سخنان خود شهروندان را به مشارکت فعال در انتخابات و رای دادن به لیست انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان،‌ لیست ۲۷۵ تشویق کرد.

ب.ن