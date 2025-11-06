ایران حملات «وحشیانه» اسرائیل به لبنان را محکوم کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – ایران امروز جمعه ۷ نوامبر، حملات «وحشیانه» اسرائیل به لبنان را به شدت محکوم کرد. اسرائیل اخیرا به اهدافی متعلق به جنبش حزبالله مورد حمایت تهران حمله کرده است.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای ضمن ابراز «تسلیت به خاطر شهادت شهروندان لبنانی در جریان حملات وحشیانه»، از سازمان ملل متحد، جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه خواست تا با جنگطلبی اسرائیل مقابله کنند.
اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که به مجموعهای از اهداف متعلق به این جنبش در پایگاه خود در جنوب لبنان حمله کرده است.
اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ توافق آتشبس با لبنان را امضا کرد که قرار بود به بیش از یک سال خصومت پایان دهد، اما میگوید حق حمله به اهداف حزبالله را که تهدید میداند، برای خود محفوظ میدارد.
اسرائیل میگوید که حملات اخیر با هدف جلوگیری از مسلح شدن مجدد این گروه پس از متحمل شدن خسارات سنگین، از جمله کشته شدن رهبر آن حسن نصرالله در سال گذشته، انجام شده است.
به گفته وزارت بهداشت لبنان، یک نفر در بمبارانهای روز پنجشنبه کشته شده است.
تهران، حامی اصلی حزبالله نیز در حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به سایتهای هستهایاش در جریان درگیری ۱۲ روزه در ماه ژوئن، هدف قرار گرفت.
ایافپی/ب.ن