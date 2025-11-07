بزرگترین کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان با حضور پرزیدنت بارزانی و معاونان ایشان دراربیل برگزار شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بزرگترین کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و معاونان ایشان در پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد.

امروز جمعه ۷ نوامبر، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و معاونان ایشان، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، در ورزشگاه فرانسوا هریری در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، بزرگترین کارزار تبلیغاتی پارت دموکرات کوردستان برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در راستای به پیروزی رساندن لیست انتخاباتی پارت دموکرات، لیست ۲۷۵ برگزار شد.

این گردهمایی با مشارکت ده‌ها هزار نفر از هواداران و اعضای پارت دموکرات کوردستان و شهروندان، برگزار شد.

قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ ماه میلادی جاری در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برقرار شود و از ۴۶ میلیون شهروند، حدود ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، حدود هفت میلیون نفر نیز به دلیل اینکه کارت رای‌دهی خود را تمدید نکرده‌‌اند از مشارکت در انتخابات محروم می‌شوند.

ب.ن