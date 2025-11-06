برگزاری بزرگترین کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در اربیل

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز بزرگترین کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان، در پایتخت اقلیم کوردستان برگزار می‌‌شود و انتظار می‌رود که بیش از ۵۰ هزار نفر در آن شرکت کنند.

امروز جمعه ۷ نوامبر، پارت دموکرات کوردستان،‌ آخرین و بزرگترین کارزار تبلیغاتی خود برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، برگزار می‌کند.

قرار این کارزار بزرگ که شامل یک گردهمایی گسترده می‌شود در ورزشگاه فرانسوا هریری برگزار شود و انتظار می‌رود که بیش از ۵۰ هزار نفر از اعضا و هواداران حزب و شهروندان در آن شرکت کنند.

سنگر کانبی، مسئول شاخه مخمور پارت دموکرات کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«امروز هواداران و کادرهای حزب مشتاقانه در این کارزار مشارکت می‌کنند.»

وی افزود:«مسئولان بلندپایه پارت دموکرات کوردستان در کارزار حضور پیدا می‌کنند و انتظار می‌رود که یکی از پرجمعیت‌ترین گردهمایی‌ها برای پیروزی لیست انتخاباتی ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان باشد.»

قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ ماه میلادی جاری در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برقرار شود و از ۴۶ میلیون شهروند، حدود ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، حدود هفت میلیون نفر نیز به دلیل اینکه کارت رای‌دهی خود را تمدید نکرده‌‌اند از مشارکت در انتخابات محروم می‌شوند.

ب.ن