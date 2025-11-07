۲۵ پناهجوی کورد با تلاش دولت اقلیم کوردستان به میهن باز گشتند
اربیل (کوردستان٢٤) – پناهجویان کورد بازداشت شده در لیبی با تلاش دولت اقلیم کوردستان آزاد شده و به میهن باز گشتند.
دفتر رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیهای اعلام کرد که ۲۵ پناهجوی کورد که به طور غیرقانونی مهاجرت کرده و در لیبی بازداشت شده بودند، با همکاری و هماهنگی دولت اقلیم آزاد شده و امروز جمعه ۷ نوامبر به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، بازگردانده شدند.
بر پایه بیانیه پس از ورود نجاتیافتگان به اربیل، تیمهای وزارت کشور و وزارت امور خارجه به همراه تیمهای پزشکی و امدادی، در فرودگاه بینالمللی اربیل از آنها استقبال کرد و تحت معاینات پزشکی لازم قرار گرفتند.
همه نجاتیافتگان، پس از انجام اقدامات احتیاطی لازم، به آغوش خانوادهها و اقوام خود بازگشتند.
ب.ن