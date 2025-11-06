36 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس جمهور آمریکا، گفت که ایران می‌پرسد آیا تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور قابل لغو هستند یا خیر.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اواخر روز پنجشنبه ۶ نوامبر، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت:«ایران می‌پرسد که آیا تحریم‌ها قابل لغو هستند یا خیر. ایران تحریم‌های بسیار سنگینی از سوی آمریکا دارد و این واقعا کاری که می‌خواهند انجام دهند را برای آنها دشوار می‌کند. و من برای شنیدن این موضوع حاضر هستم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما من برای آن حاضر خواهم بود.»

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، به درخواست اظهار نظر در این خصوص پاسخ نداد.

سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز دوشنبه گفت که همکاری بین ایران و ایالات متحده تا زمانی که واشنگتن به حمایت از اسرائیل، حفظ پایگاه‌های نظامی و دخالت در خاورمیانه ادامه دهد، امکان‌پذیر نیست.

ترامپ پس از روی کار آمدن برای دومین دوره ریاست جمهوری خود در ژانویه، سیاست «فشار حداکثری» خود را بر ایران از سر گرفت، که شامل تلاش برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران است. در ماه ژوئن، ایالات متحده سایت‌های هسته‌ای ایران را بمباران کرد.

دو کشور، پیش از جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، پنج دور مذاکره هسته‌ای برگزار کردند. با این حال، مذاکرات بین دو طرف با موانع بزرگی مانند موضوع غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران روبرو بوده است که قدرت‌های غربی می‌خواهند آن را به صفر برسانند تا هرگونه خطر تسلیحاتی شدن را به حداقل برسانند، طرحی که تهران آن را رد کرده است.

خبرگزاری رویترز/ ب.ن