1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک جهادی بلژیکی که متهم به شرکت در نسل‌کشی علیه جامعه کوردهای ایزدی در عراق و سوریه است، روز پنجشنبه ۶ نوامبر به صورت غیابی در بروکسل محاکمه شد و اولین پیگرد قانونی بلژیک در رابطه با جنایات گسترده مرتکب شده علیه ایزدی‌ها را انجام شد.

سامی جدو، عضو سابق داعش، که گمان می‌رود در یک حمله هوایی به رهبری ایالات متحده در رقه در سال ۲۰۱۶ کشته شده باشد، محاکمه شد. با این حال، مقامات بلژیکی هرگز تایید رسمی مرگ او را دریافت نکردند و رسیدگی به پرونده را ادامه دادند.

جدو به اتهام شرکت در عملیات داعش برای نابودی جامعه ایزدی‌ها در سال ۲۰۱۴ به ارتکاب نسل‌کشی محاکمه شد. او همچنین به جنایات علیه بشریت، از جمله تجاوز و به بردگی گرفتن جنسی زنان و دختران ایزدی، متهم است.

محققان سه قربانی ایزدی را شناسایی کرده‌اند که دو نفر از آنها در زمان وقوع جرایم ادعایی، بین نوامبر ۲۰۱۴ و دسامبر ۲۰۱۶ خردسال بوده‌اند. دو نفر از قربانیان به عنوان شاکیان مدنی به این پرونده پیوسته‌اند و انتظار می‌رود در طول محاکمه یک هفته‌ای درباره تجربیات خود شهادت دهند.

پرونده دادستانی به شدت به شواهد جمع‌آوری‌شده توسط روزنامه‌نگاران و سازمان‌های بشردوستانه فعال در مناطق سابقا تحت کنترل داعش پس از فروپاشی قلمرو این گروه در سال ۲۰۱۹، متکی است.

جدو که در سال ۱۹۸۹ در بروکسل از مادری بلژیکی و پدری ساحل عاجی متولد شد، در ۱۵ سالگی به اسلام گروید و در سال ۲۰۱۲ به سوریه سفر کرد. او بعدا در صفوف داعش ارتقا یافت و گمان می‌رود که در برنامه‌ریزی حملات خارجی در اروپا نقش داشته است.

جدو پیش از این در بلژیک به دلیل رهبری یک سازمان تروریستی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود. او همچنین در شبکه‌های حمایتی مرتبط با حملات ۲۰۱۵ پاریس دست داشت، اگرچه در آن پرونده به حبس بیشتر محکوم نشد.

ایزدی‌ها - ساکن اقلیم کوردستان - در اوت ۲۰۱۴، زمانی که نیروهای داعش منطقه سنجار را تصرف کردند، متحمل قتل عام، آوارگی اجباری و بردگی جنسی گسترده شدند. سازمان ملل متحد این جنایات را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته است.

دادستان‌ها استدلال می‌کنند که داعش بردگی زنان ایزدی را نهادینه کرده و استثمار جنسی را به یک سیستم ساختاریافته تبدیل کرده که به بخش مهمی از اقتصاد این گروه تبدیل شده است.

این محاکمه به عنوان گامی مهم در تلاش‌های بین‌المللی مداوم برای تضمین پاسخگویی در قبال نسل‌کشی ایزدی‌ها تلقی می‌شود.

ب.ن