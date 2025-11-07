2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، می‌گوید که شرایط نگهداری عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک، باید تغییر کند.

امروز جمعه 7 نوامبر، عایشه‌گُل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – دم‌پارتی، در یک کنفرانس خبری در مورد تحولات جاری ترکیه سخن گفت و تاکید کرد:«تنها چیزی که انتظار می‌رود، برقراری عدالت است. باید به این امر امیدوار بود و با ضربات وارده به سیاست‌های دموکراتیک مقابله کرد. ما می‌توانیم از طریق عدالت به این رویارویی دست یابیم. چگونه می‌توانیم زمان از دست رفته را جبران کنیم؟ با اجرای الزامات قانون. عادی‌سازی اوضاع ترکیه و برقراری صلح اجتماعی نیز به رعایت قانون بستگی دارد.»

عایشه‌گُل دوغان، در واکنش به فقدان اقدامات قانونی در روند جدید صلح ترکیه، سخنان دولت باغچه‌لی، رئیس حزب جنبش ملی‌گرا و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مبنی بر اینکه کمیسیون پارلمانی ویژه روند صلح باید به حرف همه گوش دهد را یادآوری کرد و در ادامه گفت:«بنابراین، ما می‌پرسیم که چرا کمیسیون هنوز این دستور کار را که همه در مورد آن صحبت می‌کنند و تحولات مهمی را تجربه می‌کند، بررسی نمی‌کند و تشکیل جلسه نمی‌دهد. دلیل اصرار ما بر این موضوع این است که آقای اوجالان فقط رهبر بنیانگذار پ.ک.ک نیست. ما در مورد یک نیروی رهبری موثر صحبت می‌کنیم. در شرایط محدود و با منابع محدود، او در تلاش است تا بر اساس قانون برادری، با از کار انداختن کامل و دائمی سلاح‌ها، با اجرای یک فرآیند تغییر و تحول راهبردی، یک مشکل عظیم را حل کند. حال، آیا ما بدون شنیدن بازیگر اصلی، طرف اصلی گفت‌وگو، بدون رسیدن نظرات آنها به کمیسیون و بدون فراهم کردن فرصت‌های ارتباطی مستقیم، به این روند ادامه خواهیم داد؟ یا گام‌های جسورانه‌ای برای تسریع این روند برداشته خواهد شد؟ آنچه ترکیه به آن نیاز دارد واضح است، اقدام شجاعانه و گام‌های جسورانه در حوزه سیاسی است.»

او با تاکید بر اینکه این کار باید برای از کار انداختن سلاح‌ها و دائمی کردن آن انجام شود، گفت:«اکنون زمان آن است که به آقای عبدالله اوجالان گوش فرا دهیم.»

سخنگوی دم‌پارتی گفت که امیدوارند کمیسیون پارلمانی از امرالی بازدید کند و افزود شرایطی که اوجالان تحت آن نگهداری می‌شود نیز باید تغییر کند.

ب.ن