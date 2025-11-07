اخبار

آری هرسین: سرمایه‌گذاران و جوانان سلیمانیه به دلیل محدودیت‌ها به اربیل و دهوک مهاجرت می‌کنند

یک مقام پارت دموکرات کوردستان اعلام کرد که جوانان و سرمایه‌گذاران سلیمانیه به دلیل نبود آزادی بیان و کار، به شهرهای اربیل و دهوک در اقلیم کوردستان روی می‌آورند

آری هرسین، مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان
کوردستان اربیل سلیمانیە

آری هرسین، مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که جوانان سلیمانیه واقعیت‌ها را می‌بینند و می‌دانند که فرصت‌های شغلی در اربیل و دهوک بسیار بیشتر از سلیمانیه است.

مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان بر سخنان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد که پیشتر گفته بود: "کار من خدمت است، بگذارید کار آن‌ها فقط حرف زدن باشد."

هرسین افزود: "در سلیمانیه آزادی بیان و آزادی کار محدود است، به همین دلیل سرمایه‌گذاران شهر از سرمایه‌گذاری در آنجا بیم دارند و سرمایه‌های خود را به اربیل و دیگر شهرهای اقلیم منتقل می‌کنند." وی همچنین نبود آزادی کار در سلیمانیه را عامل ضعف بخش خصوصی و کمبود فرصت‌های شغلی دانست.

 

 

 
