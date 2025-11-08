دفتر دادستانی کل استانبول حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و ۳۷ مقام ارشد دیگر این کشور را به اتهام نسل‌کشی در غزه صادر کرده است

4 ساعت پیش

دفتر دادستانی کل استانبول روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را به اتهام نسل‌کشی در نوار غزه صادر کرده است.

همچنین در فهرستی که دفتر دادستانی کل استانبول منتشر کرده است، نام ۳۷ مقام ارشد دیگر این کشور دیده می‌شود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی، و ایال زامیر، فرمانده کل ارتش اسرائیل، اشاره کرد. در این بیانیه، ترکیه این مقامات را به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به صورت سیستماتیک در غزه متهم کرده است.

پیشینه‌ی اتهامات بین‌المللی

در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد. همچنین در نوامبر همان سال (آبان-آذر ۱۴۰۳)، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اعلام کرده بود که نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، "مسئولیت کیفری" در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه دارند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بامداد پنجشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴)، اسرائیل و حماس تمامی بندها و مفاد مرحله‌ی اول توافق غزه را امضا کردند. این توافق شامل توقف جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، و ارسال کمک‌ها به غزه بود.

همچنین، روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، نشست سران شرم‌الشیخ در مصر با حضور بیش از ۲۰ رهبر کشور برای صلح غزه برگزار شد و نمایندگان ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه آتش‌بس غزه را امضا کرده و بر اجرای آن تأکید کردند.