سودانی: شهروندان عراقی باید بحران آب کشور را درک کنند
نخستوزیر عراق اعلام کرد که مخازن آب در حال خشک شدن کامل هستند و عراق با یک بحران واقعی آب مواجه شده است
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در جریان تظاهرات شهروندان شهرستان غماس در استان دیوانیه که به دلیل مشکل کمبود آب برگزار شده بود، اعلام کرد که عراق با بحران آب مواجه است، به گونهای که آب در مخازن در حال اتمام و خشک شدن کامل است.
او همچنین اشاره کرد که بخشی از ایستگاههای انتقال آب آشامیدنی در بغداد از کار افتادهاند که این امر بحران را عمیقتر کرده است. سودانی تأکید کرد که مهم است شهروندان کشور درک کنند که دولت به اندازهی توان خود و میزان آبی که در دریاچهها و مخازن موجود است، میتواند آب برای مردم تأمین کند.
هشدار وزارت منابع آب و پیامدهای بحران
این اظهارات سودانی در حالی مطرح میشود که پیشتر وزارت منابع آب کشور اعلام کرده بود سطح آب در مخازن راهبردی روی دریاچهها به پایینترین حد خود در تاریخ رسیده و نزدیک به خشک شدن کامل است. وزارت منابع آب هشدار داده بود که اگر بحران آب ادامه یابد، عراق با فاجعهی زیستمحیطی و انسانی مواجه خواهد شد.
در سه دههی گذشته، عراق نزدیک به ۳۰ درصد از زمینهای کشاورزی حاصلخیز خود را از دست داده است. سالانه ۱۰۰ هزار دونم زمین به دلیل بیابانزایی از بین میرود. مساحت فضای سبز در عراق از حدود ۵۰ درصد به تنها ۱۷ درصد کاهش یافته است. مساحت جنگلها تنها ۲ درصد از کل مساحت عراق را تشکیل میدهد.
با وجود اینکه وزارت منابع آب تلاشهای خود را برای کاهش خسارات افزایش داده است، اما ابعاد فاجعه نیازمند اقدام فوری دولت و همکاری منطقهای برای تضمین سهم آب عراق است.
مذاکرات با ترکیه بر سر مسئلهی آب
روز یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴)، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سفری رسمی به همراه هیئت همراه خود وارد بغداد شد و مورد استقبال فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، قرار گرفت.
پس از دیدار میان آنها، فؤاد حسین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اشاره کرده بود که "سفر هاکان فیدان به بغداد برای گفتوگو دربارهی مسئلهی آب است که اهمیت مشترکی برای هر دو کشور دارد." وزیر امور خارجه عراق همچنین بیان کرده بود: "ما توافقنامهای دربارهی نحوهی مدیریت آب با ترکیه امضا کردیم."
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در همان کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: "با بغداد دربارهی همکاری مشترک در زمینههای آب و تجارت گفتوگو کردیم" و "توافقنامهای دربارهی مسئلهی آب امضا کردیم."