حزبالله عراق: سلاحهای خود را بر زمین نمیگذاریم
سخنگوی حزبالله عراق اعلام کرد که این گروه به هیچ وجه خلع سلاح را نمیپذیرد و آمادهی بر زمین گذاشتن سلاحهای خود نیست
جعفر حسینی، سخنگوی حزبالله عراق، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که این گروه به هیچ وجه آمادهی خلع سلاح نیست، بلکه برای دفاع از خاک و مقدسات کشور سلاح به دست گرفته و از حاکمیت عراق دفاع میکند.
او همچنین اشاره کرد که سلاحهایی که در دست اعضای حزبالله است، حق قانونی و مشروع آنهاست و بنابراین در دست خودشان باقی خواهد ماند.
موضع نخستوزیر عراق دربارهی کنترل سلاح
بیانیهی حزبالله عراق پس از آن منتشر میشود که محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، در مصاحبهای مطبوعاتی با خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود: "عراق متعهد است که تمامی سلاحها و مهمات در دست گروهها را تحت کنترل دولت درآورد."
سودانی گفته بود: "این روند تا زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در کشور باقی بمانند، موفق نخواهد بود، زیرا برخی از گروههای عراقی آنها را به عنوان نیروی اشغالگر تلقی میکنند."
سودانی تأکید کرده بود که هنوز برنامهای برای خروج ائتلاف بینالمللی ضد داعش تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور-مهر ۱۴۰۵) از عراق وجود دارد، زیرا تهدید گروههای تندرو به طور قابل توجهی کاهش یافته است.