پشتیوان صادق: اربیل در سایهی حاکمیت پارت دموکرات به پایتخت دیپلماتیک تبدیل شده است
مسئول دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان در استان اربیل اعلام کرد که رقبای این حزب چیزی برای ارائه ندارند و تنها در پی گسترش ناامیدی هستند
شتیوان صادق، مسئول دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان در استان اربیل، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود در کارناوال تبلیغاتی فهرست ۲۷۵ در اربیل، اظهار داشت که امروز اربیل در سایهی حاکمیت پارت دموکرات به یکی از پایتختهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و آرام خاورمیانه تبدیل شده است.
پشتیوان صادق افزود که رقبای این حزب چیزی برای ارائه ندارند و تنها به حاکمیت پارت دموکرات حسادت میورزند و در پی گسترش ناامیدی هستند. او تأکید کرد که شعار پارت دموکرات "پروژه و عمل" است، بنابراین مردم اربیل میدانند به چه کسی رأی میدهند.
برنامهی فهرست ۲۷۵ برای خدمت به شهروندان
از سوی دیگر، محمود محمد، مسئول کمیتهی عالی انتخابات پارت دموکرات، در سخنرانی خود اعلام کرد که برنامهی فهرست ۲۷۵، خدمت به شهروندان کوردستان و عراق است. مسئول کمیتهی عالی انتخابات پارت دموکرات اظهار داشت که پیام و برنامهی فهرست ۲۷۵ پارت دموکرات در سطح رویدادها، تغییرات و چالشها بوده است.
کارناوال بزرگ تبلیغاتی پارت دموکرات
امروز با حضور بارزانی و هر دو معاون او، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، به همراه صدها هزار نفر از هواداران پارت دموکرات کوردستان، بزرگترین کارناوال پارت دموکرات برای پشتیبانی و پیروزی فهرست ۲۷۵ در استادیوم فرانسوا حریری در اربیل برگزار شد.
بارزانی در کارناوال پایانی تبلیغات پارت دموکرات برای پشتیبانی از فهرست ۲۷۵ در استادیوم فرانسوا حریری در اربیل، سخنرانی مهمی برای حاضران ایراد کرد و در آن به دلایل مشارکت پارت دموکرات کوردستان در انتخابات پارلمان عراق و برنامهی آتی حزب خود پرداخت.
بارزانی اعلام کرد که مشارکت آنها در انتخابات بر دو دلیل اصلی استوار است: اول، به درخواست دوستان و متحدان برای کمک به "تصحیح مسیر سیاسی در عراق" و بازگرداندن آن به اصول مشارکت، توازن و توافق. دلیل دوم نیز نشان دادن وزن واقعی پارت دموکرات به همگان است.