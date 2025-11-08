فؤاد حسین: موضع ایالات متحده در قبال گروههای مسلح عراق روشن و آشکار است
وزیر امور خارجهی عراق اعلام کرد که موضع ایالات متحده در قبال گروههای شبهنظامی و مسلح عراق موضوع جدیدی نیست و این اولین بار نیست که به این گروهها هشدار میدهد
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در مصاحبهای تلویزیونی با یک شبکهی عربی اظهار داشت که هشدارهای ایالات متحده به عراق دربارهی گروههای مسلح موضوع جدیدی نیست. او افزود که در دولت پیشین نیز ایالات متحده بارها به عراق هشدار داده بود، به ویژه در مورد گروههایی که دولت ایالات متحده نسبت به آنها ملاحظاتی دارد و آنها را تحت هدایت و پشتیبانی ایران میداند.
وزیر امور خارجه عراق اشاره کرد که ایالات متحده این گروهها را به داشتن ارتباط با دولت ایران متهم میکند و معتقد است که آنها توسط آن کشور هدایت و مورد استفاده قرار میگیرند. فؤاد حسین همچنین بیان کرد که در وضعیت کنونی، هدف و منظور از هشدارهای ایالات متحده مشخص نیست، اما موضع ایالات متحده در برابر این گروههای مسلح آشکار است.
این اظهارات فؤاد حسین دربارهی موضع ایالات متحده در قبال گروههای مسلح عراق در حالی مطرح میشود که در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، فاش کرده بود که سناتور مارکو روبیو تلفنی با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، گفتوگو کرده و بر خلع سلاح گروههای مسلح تأکید کرده است. روبیو به سودانی گفته بود که این گروهها باعث تضعیف حاکمیت عراق شده و تهدیدی برای زندگی و بازرگانان آمریکایی و عراقی هستند.