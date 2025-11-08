نخستوزیر عراق: فرستادهی رئیسجمهور ایالات متحده به عراق "قلبی پاک" دارد
محمد شیاع سودانی ضمن تبریک تولد مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، او را دارای "قلبی پاک و روحی عراقی" توصیف کرد
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، در دیدار با مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تولد او را تبریک گفت و ساوایا را فردی با "قلبی پاک و روحی عراقی" خواند.
ساوایا روز شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، در یک ویدیوی منتشرشده اعلام کرد که در بغداد با نخستوزیر فدرال عراق دیدار کرده است. او در این ویدیو گفت: "امروز روز تولد من است، ۴۰ ساله شدم و با نخستوزیر عراق، محمد شیاع سودانی، نشستم."
سودانی نیز در این دیدار صمیمانه به ساوایا خوشامد گفت و اظهار داشت: "برادر عزیزم مارک، هر سال با شادی، سلامتی و تندرستی."
نخستوزیر عراق خطاب به ساوایا افزود: "انشاءالله موفقتر خواهید شد، زیرا شما صاحب قلبی پاک و روحی عراقی هستید و عشق به عراق دارید. از همراهی و دوستی شما خشنودم. انشاءالله هر سال شما را در بهترین وضعیت ببینم."
سودانی همچنین سلام خود را به پدر فرستادهی رئیسجمهور ایالات متحده ابلاغ کرد و گفت: "سلام من به پدر مارک. خداوند به شما پاداش دهد برای تربیت این پسر نیکو. خداوند شما را حفظ کند." ساوایا نیز در پاسخ، از این ابراز لطف نخستوزیر عراق تشکر کرد.
تاکنون، دفتر نخستوزیر عراق و سفارت ایالات متحده در بغداد هیچ بیانیهی رسمی در مورد این دیدار منتشر نکردهاند.
همانطور که در ویدیوی منتشرشده مشاهده میشود، ساوایا با لباس شخصی با سودانی دیدار کرده و نخستوزیر نیز تنها پیراهن و کراوات به تن داشته است که این امر نشاندهندهی غیررسمی بودن این نشست است.
این اولین دیدار میان دو طرف پس از انتصاب ساوایا به عنوان فرستادهی ویژهی رئیسجمهور ایالات متحده به بغداد است.