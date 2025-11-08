بر اساس گزارشی از وب‌سایت "ژئومپاس"، شهر دیاربکر در رتبه‌ی سوم و اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، در رتبه‌ی یازدهم شهرهایی قرار دارند که از زمان تأسیس تاکنون، زندگی در آن‌ها جریان داشته است

بر اساس گزارشی از وب‌سایت "ژئومپاس" که در زمینه‌ی جغرافیا و تاریخ فعالیت می‌کند، شهر دیاربکر در شمال کوردستان، در جایگاه سوم فهرست شهرهایی قرار گرفته است که در طول تاریخ تأسیس خود تا به امروز، زندگی در آن‌ها به طور مداوم جریان داشته است. همچنین، اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، در رتبه‌ی یازدهم این فهرست جای دارد و طبق این گزارش، از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، مردم در آن سکونت داشته‌اند.

این وب‌سایت اشاره کرده است که از میان ۱۸ شهر مختلف در سراسر جهان که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، دمشق به عنوان کهن‌ترین شهر جهان در رتبه‌ی اول این فهرست قرار دارد، پس از آن اریحا در فلسطین در جایگاه دوم و دیاربکر در شمال کوردستان در رتبه‌ی سوم دیده می‌شود.

چند رتبه پایین‌تر از دیاربکر، اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، در جایگاه یازدهم قرار دارد. بر اساس اطلاعات وب‌سایت "ژئومپاس"، زندگی در این شهر از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح وجود داشته و تا به امروز نیز ادامه دارد و در حال پیشرفت است.

وب‌سایت مذکور تأکید کرده است که رتبه‌بندی شهرها بر اساس تاریخ تأسیس آن‌ها نیست، بلکه وجود و تداوم سکونت و زندگی، مبنای این تحقیق و رتبه‌بندی بوده است.

همچنین توضیح داده شده است که در این شهرها، در طول تاریخ، با وجود آمد و رفت امپراتوری‌های متوالی و جنگ‌های پیوسته، مردم همچنان در آن‌ها سکونت داشته و زندگی کرده‌اند.

