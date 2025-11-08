مقام ارشد ایالات متحده: برنامهای برای خروج نیروها از سوریه یا افزایش پایگاهها نداریم
یک مقام ارشد ایالات متحده اعلام کرد که ارتش این کشور به همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه در مبارزه با داعش ادامه خواهد داد
یک مقام ارشدِ ایالات متحده روز شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، به وبسایت خبری العربیه اعلام کرد که تاکنون هیچ برنامهای برای انتقال نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه یا از پایگاه التنف در جنوب این کشور وجود ندارد.
این مقام افزود که ایالات متحده به همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و نیروهای دولت سوریه در شکست داعش ادامه خواهد داد. او تأکید کرد که هدفِ ایالات متحده جلوگیری از ظهور مجدد این سازمان تروریستی و اطمینان از عدم ایجاد تهدید در آینده است.
وی همچنین توضیح داد که واشنگتن هیچ مرکز هماهنگی جدیدی در سوریه تأسیس نخواهد کرد و برنامهای در این زمینه ندارد.
در خصوص ثبات منطقه، این مقام اشاره کرد که ایالات متحده خواهان زندگی مسالمتآمیز اسرائیل با همسایگانش است، اما اذعان داشت که موانع مستمری برای دستیابی به چنین همزیستیای وجود دارد.
گمانهزنیها دربارهی تغییر سیاست ایالات متحده
در همین حال، خبرگزاری نورث گزارش داده است که این اظهارات در حالی مطرح میشود که گمانهزنیهایی دربارهی تغییر در سیاستِ ایالات متحده در قبال سوریه وجود دارد، به ویژه پس از احتمال مشارکت دولت سوریه در ائتلاف بینالمللی علیه داعش.
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به عنوان شریک اصلی ایالات متحده باقی خواهند ماند، اما هماهنگی بین دمشق و ایالات متحده پس از سقوط رژیمِ اسد و روی کار آمدن یک دولت جدید افزایش یافته است.
قرار است روز دوشنبه، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، احمد شرع به واشنگتن سفر کند و در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، دیدار کند. پیشبینی میشود که در این دیدار، مذاکرات بین سوریه و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده و مشارکت سوریه در ائتلاف جهانی علیه داعش مورد بحث قرار گیرد.
افزایش حملات داعش در مناطق تحت کنترل قسد
پیشتر، دیدهبانِ حقوق بشرِ سوریه گزارش داده بود که سازمان تروریستی داعش در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) حملات خود را در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) هستند، تشدید کرده است.
دیدهبانِ حقوق بشرِ سوریه فاش کرده بود که حملات داعش نشاندهندهی تداوم فعالیت هستههای آن و تواناییاش برای سازماندهی مجدد صفوف خود و بهرهبرداری از خلاءهای امنیتی است.
روز جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، یک منبع نظامی در دیرالزور اعلام کرده بود که نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و ائتلاف بینالمللی، با پشتیبانی هوایی پهپادها و هلیکوپترها، عملیاتی را در محلههای سماعه، هویش و فارس در گرانیج انجام دادهاند.
به گفتهی این منبع، در محلهی هویش، دو فرد تحت تعقیب تلاش برای فرار داشتند که یکی از آنها با شلیک گلوله زخمی و دیگری کشته شد. همچنین، چهار "فرد تحت تعقیب" دیگر در محلههای دیگر دستگیر شدند.