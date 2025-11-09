بیش از ۱.۳ میلیون نفر از نیروهای امنیتی، کارمندان وزارتخانه‌ها و آوارگان در این مرحله شرکت می‌کنند؛ رأی‌گیری عمومی دو روز دیگر برگزار خواهد شد

امروز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق آغاز شد. این فرآیند از ساعت ۷:۰۰ صبح به وقت محلی شروع شده و نیروهای مختلف در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برای شرکت در آن به مراکز رأی‌گیری مراجعه کردند.

در این مرحله‌ی ویژه از انتخابات، بیش از ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر شامل اعضای نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت کشور در عراق و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، حق شرکت در رأی‌گیری را دارند. علاوه بر این، بیش از ۲۶ هزار آواره نیز در این فرآیند شرکت می‌کنند که اکثریت آن‌ها در استان دهوک مستقر هستند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ۸۰۹ مرکز رأی‌گیری را برای این مرحله‌ی ویژه در سراسر کشور تعیین کرده است. پیش‌بینی می‌شود که رأی‌گیری ویژه تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. بر اساس دستورالعمل‌های کمیسیون، صندوق‌های رأی‌گیری به صورت الکترونیکی بسته خواهند شد و امکان تمدید زمان وجود ندارد.

رأی‌گیری عمومی برای انتخابات پارلمانی عراق نیز دو روز دیگر، یعنی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، برگزار خواهد شد.

پیش‌تر، جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرده بود که تعداد کل نامزدها برای رقابت در این انتخابات ۷ هزار و ۷۴۴ نفر است. وی افزود که تاکنون ۸۴۸ نامزد از گردونه‌ی رقابت‌ها حذف شده‌اند.

جزئیات نامزدها، کرسی‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها بر اساس استان‌ها

استان بغداد

- تعداد کرسی: ۷۱ (۱۷ کرسی سهمیه‌ی زنان، ۵ کرسی سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد نامزد: ۲۲۹۹ (۱۵۹۳ مرد، ۷۰۶ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۵

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۶

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۲ ائتلاف، ۱۶ حزب، ۲۱ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۴,۵۸۹,۵۰۲ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۴,۳۱۴,۸۶۶ رأی‌دهنده (۱۰۳۹ مرکز، ۴۳۳۳ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۲۷۴,۶۳۶ رأی‌دهنده (۶۷ مرکز، ۴۴۹ ایستگاه)

استان اربیل

- تعداد کرسی: ۱۶ (۴ کرسی سهمیه‌ی زنان، ۱ کرسی سهمیه‌ی مسیحیان)

- تعداد نامزد: ۱۰۸ (۷۱ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۶ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۱,۰۸۷,۸۸۰ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۱,۰۰۲,۰۸۷ رأی‌دهنده (۵۲۸ مرکز، ۲۰۰۳ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۸۵,۷۹۳ رأی‌دهنده (۷۹ مرکز، ۳۸۵ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۵۴۷ رأی‌دهنده (۳ مرکز، ۳ ایستگاه)

استان سلیمانیه

- تعداد کرسی: ۱۸ (۵ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۳۶ (۹۹ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۴ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۱,۲۰۱,۶۵۸ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۱,۱۱۹,۱۱۱ رأی‌دهنده (۵۰۶ مرکز، ۲۲۰۰ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۸۲,۵۴۷ رأی‌دهنده (۵۸ مرکز، ۳۷۸ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۵ رأی‌دهنده (۱ مرکز، ۱ ایستگاه)

استان دهوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان، ۱ کرسی سهمیه‌ی مسیحیان)

- تعداد نامزد: ۵۹ (۳۹ مرد، ۲۰ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ حزب، ۵ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۷۷۸,۸۴۶ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۷۲۲,۸۵۳ رأی‌دهنده (۲۷۸ مرکز، ۱۳۹۶ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۵۵,۹۹۳ رأی‌دهنده (۴۳ مرکز، ۱۹۵ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۲۵,۹۸۶ رأی‌دهنده (۲۳ مرکز، ۹۳ ایستگاه)

استان نینوا

- تعداد کرسی: ۳۴ (۸ کرسی سهمیه‌ی زنان، ۷ کرسی سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد نامزد: ۱۰۴۷ (۷۵۹ مرد، ۲۸۸ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۳

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۱۲ حزب، ۱۴ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۲,۱۰۲,۴۲۹ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۱,۹۶۹,۱۷۹ رأی‌دهنده (۸۷۳ مرکز، ۳۸۶۱ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۱۰۶,۸۰۳ رأی‌دهنده (۵۷ مرکز، ۳۷۵ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۲۶,۴۴۷ رأی‌دهنده

استان کرکوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان، ۱ کرسی سهمیه‌ی مسیحیان)

- تعداد نامزد: ۲۵۱ (۱۷۵ مرد، ۷۶ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۸

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۵ ائتلاف، ۹ حزب، ۹ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۹۵۸,۱۴۱ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۸۹۷,۰۳۰ رأی‌دهنده (۳۳۰ مرکز، ۱۷۳۳ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۶۱,۰۶۲ رأی‌دهنده (۲۹ مرکز، ۱۹۱ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۴۹ رأی‌دهنده

استان دیاله

- تعداد کرسی: ۱۴ (۴ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۳۵۸ (۲۵۲ مرد، ۱۰۶ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۲

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۱۰ حزب، ۲ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۱,۰۵۱,۱۴۳ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۹۷۶,۶۵۰ رأی‌دهنده (۵۰۹ مرکز، ۱۹۴۰ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۷۴,۴۹۳ رأی‌دهنده (۴۱ مرکز، ۲۲۹ ایستگاه)

استان انبار

- تعداد کرسی: ۱۵ (۴ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۵۳ (۱۸۳ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۳ حزب

- مجموع رأی‌دهندگان: ۹۸۰,۴۷۱ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۹۳۳,۹۱۱ رأی‌دهنده (۳۸۷ مرکز، ۱۸۲۰ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۴۶,۵۵۳ رأی‌دهنده (۴۸ مرکز، ۳۶۳ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۷ رأی‌دهنده

استان بابل

- تعداد کرسی: ۱۷ (۴ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۴۷۹ (۳۴۸ مرد، ۱۳۱ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۹ حزب، ۱ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۱,۱۴۵,۴۵۸ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۱,۰۷۰,۳۲۶ رأی‌دهنده (۴۳۶ مرکز، ۲۰۹۹ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۷۵,۱۳۲ رأی‌دهنده (۲۹ مرکز، ۱۲۷ ایستگاه)

استان کربلا

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۳۳ (۱۶۴ مرد، ۶۹ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۵ حزب، ۱ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۶۷۹,۵۵۶ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۶۳۴,۸۱۶ رأی‌دهنده (۲۴۹ مرکز، ۱۲۴۳ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۴۴,۷۴۰ رأی‌دهنده (۱۶ مرکز، ۱۰۹ ایستگاه)

استان واسط

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان، ۱ کرسی سهمیه‌ی کوردهای فیلی)

- تعداد نامزد: ۲۴۶ (۱۷۶ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۹

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۳ حزب، ۹ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۷۸۷,۷۸۴ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۷۴۴,۷۵۲ رأی‌دهنده (۳۱۱ مرکز، ۱۴۶۱ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۴۳,۰۳۲ رأی‌دهنده (۱۷ مرکز، ۹۳ ایستگاه)

استان صلاح‌الدین

- تعداد کرسی: ۱۲

- تعداد نامزد: ۲۹۶ (۲۱۶ مرد، ۸۰ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۰

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۰ ائتلاف، ۳ حزب

- مجموع رأی‌دهندگان: ۸۶۱,۱۵۶ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۸۰۸,۰۴۳ رأی‌دهنده (۳۵۶ مرکز، ۱۵۸۹ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۵۳,۰۷۸ رأی‌دهنده (۵۰ مرکز، ۲۸۳ ایستگاه)

- رأی‌گیری آوارگان: ۳۵ رأی‌دهنده

استان نجف

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۳۱۲ (۲۲۷ مرد، ۸۵ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۶ حزب، ۱ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۸۳۸,۲۷۰ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۷۹۵,۶۵۳ رأی‌دهنده (۳۴۱ مرکز، ۱۵۶۰ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۴۲,۶۱۷ رأی‌دهنده (۲۰ مرکز، ۱۰۱ ایستگاه)

استان قادسیه

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۸۲ (۲۰۰ مرد، ۸۲ زن)

- تعداد نامزدهای مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۴ حزب، ۱ لیست انفرادی

- مجموع رأی‌دهندگان: ۷۲۹,۰۷۰ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۶۷۹,۷۵۱ رأی‌دهنده (۳۰۱ مرکز، ۱۳۲۵ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۴۹,۳۱۹ رأی‌دهنده (۱۷ مرکز، ۷۰ ایستگاه)

استان المثنی

- تعداد کرسی: ۷ (۲ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۲۶ (۹۰ مرد، ۳۶ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۳ حزب

- مجموع رأی‌دهندگان: ۵۱۰,۸۶۷ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۴۷۱,۵۷۳ رأی‌دهنده (۱۷۹ مرکز، ۹۱۵ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۳۹,۲۹۴ رأی‌دهنده (۱۰ مرکز، ۷۳ ایستگاه)

استان ذی‌قار

- تعداد کرسی: ۱۹ (۵ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۱۶ مرد، ۱۵۵ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۸ حزب

- مجموع رأی‌دهندگان: ۱,۱۳۸,۶۹۴ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۱,۰۶۵,۰۸۹ رأی‌دهنده (۴۹۲ مرکز، ۲۰۹۴ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۷۳,۶۰۵ رأی‌دهنده (۳۵ مرکز، ۱۱۸ ایستگاه)

استان میسان

- تعداد کرسی: ۱۰ (۳ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۴۱ (۱۰۴ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۴ ائتلاف، ۴ حزب

- مجموع رأی‌دهندگان: ۶۱۵,۱۴۷ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۵۷۲,۷۷۸ رأی‌دهنده (۲۳۱ مرکز، ۱۱۱۰ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۴۲,۳۶۹ رأی‌دهنده (۲۴ مرکز، ۱۲۷ ایستگاه)

استان بصره

- تعداد کرسی: ۲۵ (۶ کرسی سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۰۸ مرد، ۱۶۳ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۵ حزب

- مجموع رأی‌دهندگان: ۱,۶۲۲,۸۵۵ نفر

- رأی‌گیری عمومی: ۱,۵۵۹,۹۴۱ رأی‌دهنده (۵۲۲ مرکز، ۳۰۰۰ ایستگاه)

- رأی‌گیری ویژه: ۶۲,۹۱۴ رأی‌دهنده (۳۶ مرکز، ۲۰۷ ایستگاه)