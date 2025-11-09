حسن هادی، عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، از بازگشایی به موقع مراکز رأی‌گیری و عملکرد صحیح دستگاه‌ها خبر داد و دلایل عدم وجود مرکز رأی‌گیری در شهر صدر را تشریح کرد.

3 ساعت پیش

حسن هادی، عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، به بررسی روند رأی‌گیری ویژه در سراسر عراق پرداخت.

به گفته‌ی حسن هادی، از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز، بیش از ۸۰۰ مرکز رأی‌گیری برای استقبال از بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار رأی‌دهنده‌ی ویژه بازگشایی شده‌اند. وی تأکید کرد که این فرآیند به خوبی و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و تمامی مراکز و ایستگاه‌های رأی‌گیری در زمان مقرر خود فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. او همچنین از نقش نیروهای امنیتی در سازماندهی اعضای خود برای شرکت در فرآیند رأی‌گیری قدردانی کرد.

در پاسخ به پرسشی درباره‌ی عدم وجود مرکز رأی‌گیری در شهر صدر، حسن هادی توضیح داد که توزیع مراکز بر اساس حضور نیروهای نظامی صورت گرفته است. به عنوان مثال، در منطقه‌ی رصافه تعداد زیادی مرکز رأی‌گیری وجود دارد و یک مرکز رسانه‌ای نیز در آنجا راه‌اندازی شده است. اما در منطقه‌ی صدر، به دلیل تحریم انتخابات از سوی جریان صدر، مرکزی دایر نشده است.

درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌های رأی‌گیری، حسن هادی اظهار داشت که این دستگاه‌ها در تمامی مراکز بدون مشکل کار می‌کنند. روند رأی‌گیری به این صورت است که ابتدا کارت بیومتریک در دستگاه قرار داده می‌شود. سپس دستگاه اطلاعات روی کارت را با اطلاعات ثبت‌شده مقایسه می‌کند. در صورت تطابق اطلاعات، رأی‌دهنده می‌تواند ادامه دهد و نام او ثبت می‌شود. همچنین، به عنوان یک اقدام پشتیبان، فرمی به رأی‌دهنده داده می‌شود تا رأی خود را روی آن ثبت کند. هر فرم دارای یک بارکد اختصاصی است که باید با بارکدی که وارد صندوق رأی می‌شود، مطابقت داشته باشد.

رأی‌گیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شد و نیروهای مختلف در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برای شرکت در این فرآیند به مراکز رأی‌گیری مراجعه کردند. در این مرحله، بیش از ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر از اعضای نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت کشور در عراق و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، به همراه بیش از ۲۶ هزار آواره که بیشتر آن‌ها در استان دهوک هستند، حق رأی دارند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ۸۰۹ مرکز را برای رأی‌گیری ویژه در سراسر کشور تعیین کرده و پیش‌بینی می‌شود این فرآیند تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. بر اساس دستورالعمل‌های کمیسیون، صندوق‌ها به صورت الکترونیکی بسته شده و امکان تمدید زمان وجود ندارد.

رأی‌گیری عمومی برای انتخابات پارلمانی عراق نیز در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.