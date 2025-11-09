عزیز ویسی: رأیگیری ویژهی پارلمانی عراق، نقطه عطفی تاریخی برای کردستان
خبرنگاران کوردستان٢٤ از پیشرفت آرام رأیگیری انتخابات ویژهی ششمین دورەی انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کوردستان خبر دادند
عزیز ویسی، فرماندهی نیروهای زیرەوانی، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵، همزمان با آغاز رأیگیری ویژهی ششمین دورهی انتخابات پارلمانی عراق، این رویداد را "نقطه عطفی تاریخی" برای عراق و اقلیم کوردستان توصیف کرد. وی با تأکید بر برابری آرا میان فرماندهان و پیشمرگهها، از نیروهای امنیتی و شهروندان خواست تا با آرامش و نظم در این فرآیند مهم شرکت کنند. رأیگیری ویژه که با مشارکت بیش از ۱.۳ میلیون نفر از اعضای نیروهای امنیتی و ۲۶ هزار آواره آغاز شده است، در سراسر عراق و اقلیم کردستان در فضایی آرام و بدون مشکل جدی در حال برگزاری است.
فرماندهی نیروهای زیرەوانی در گفتوگو با کوردستان۲۴، ضمن ابراز امیدواری برای تبدیل این انتخابات به یک تحول تاریخی، اظهار داشت: "امروز رأی همهی ما یکسان است و هیچ تفاوتی بین فرمانده و پیشمرگه وجود ندارد." وی از پیشمرگهها خواست تا همچون همیشه، با آرامش و نظم پای صندوقهای رأی حاضر شوند و سازماندهی خود را برهم نزنند. ویسی این روز را برای تمام عراق و اقلیم کردستان حائز اهمیت دانست و آن را "روزی تاریخی" خواند. او با اشاره به استقبال گرم پیشمرگهها از این فرآیند، ابراز امیدواری کرد که شهروندان نیز در روز رأیگیری عمومی در ۱۱ نوامبر، با همین شور و اشتیاق مشارکت کنند. به باور وی، رقابت فشرده در این انتخابات، آن را به یک نقطه عطف در سراسر عراق تبدیل خواهد کرد.
در خصوص وظایف امنیتی، عزیز ویسی فاش کرد که بیش از ۵۰۰ نقطه برای استقرار پیشمرگهها در کنار سایر نیروهای امنیتی تعیین شده است. وی توضیح داد که پیشمرگهها به عنوان خط سوم دفاعی، پس از پلیس و آسایش، مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده دارند و در صورت بروز هرگونه وضعیت ناخواسته، برای کمک به سایر نیروها فراخوانده خواهند شد. ویسی در پایان تأکید کرد: "کار پیشمرگه فداکاری جان است و آنها همواره فداکاری کردهاند تا شهروندان در آرامش و شادی زندگی کنند."
رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شد و نیروهای مختلف امنیتی در عراق و اقلیم کردستان برای شرکت در این فرآیند به مراکز رأیگیری مراجعه کردند. در این مرحله، بیش از یک میلیون و ۳۱۳ هزار نفر از اعضای نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت کشور در عراق و اقلیم کردستان، علاوه بر بیش از ۲۶ هزار آواره (که اکثر آنها در استان دهوک هستند)، حق شرکت در انتخابات را دارند.
گزارشها از مناطق مختلف اقلیم کردستان حاکی از برگزاری آرام و منظم فرآیند رأیدهی است:
- اربیل: احمد عبدالصمد، خبرنگار کوردستان۲۴، گزارش داد که در اربیل، رأیگیری ویژه در آرامش کامل در حال انجام است. حدود ۸۵ هزار و ۷۳۹ نفر حق رأی ویژه دارند، اما با احتساب افرادی که در اربیل کار میکنند و در خارج از این حوزه زندگی میکنند، این رقم به ۱۱۱ هزار و ۸۳۹ نفر میرسد. تنها در یک ایستگاه رأیگیری در اربیل، دستگاه اخذ رأی به دلیل مشکل فنی از کار افتاد که تیم فنی برای تعویض آن اعزام شد. سرکوت کارش، سخنگوی اداره کل دفاع مدنی اربیل، نیز اعلام کرد که نیروهای دفاع مدنی طبق برنامهای مدون و شیفتی رأی میدهند تا خللی در انجام وظایف روزانه آنها ایجاد نشود و تاکنون حدود ۳۰ درصد از نیروهایشان رأی دادهاند. روان بارزانی، فرمانده لشکر ویژه هالو، نیز اظهار داشت که پیشمرگه در گذشته و حال با خون از خاک و میهن دفاع کرده و امروز نیز با رأی خود از حقوقش دفاع میکند.
- سوران: طیفور محمد، خبرنگار کوردستان۲۴، از اداره مستقل سوران گزارش داد که فرآیند رأیگیری در ۱۴ مرکز و ۶۱ ایستگاه برای ۱۷ هزار و ۸۴۲ نفر از اعضای نیروهای ویژه، به صورت عادی و بدون هیچ مشکل فنی در حال انجام است. دفتر کمیسیون عالی انتخابات در سوران از شهروندانی که کارت رأی خود را دریافت نکردهاند، خواست تا روز رأیگیری عمومی کارتهای خود را دریافت کنند.
- کرکوک: علی عباس، سخنگوی شعبه کرکوک کمیسیون عالی مستقل انتخابات، به کوردستان۲۴ گفت که در کرکوک ۲۹ مرکز و ۱۹۱ ایستگاه رأیگیری برای ۵۶ هزار و ۲۳۷ رأیدهنده ویژه (شامل نیروهای وزارتخانههای کشور و دفاع، پیشمرگه، حشد شعبی و سایر نیروهای امنیتی) در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد که تاکنون هیچ تخلفی ثبت نشده و رأیگیری بدون مشکل در حال انجام است. نتایج میزان مشارکت در نیمروز اعلام خواهد شد.
در سراسر عراق، ۸۰۹ مرکز برای رأیگیری ویژه نیروهای امنیتی و ۲۷ مرکز برای آوارگان تعیین شده است. انتظار میرود فرآیند رأیگیری ویژه تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد و طبق دستورالعملهای کمیسیون، صندوقها به صورت الکترونیکی بسته خواهند شد و امکان تمدید زمان وجود ندارد.
پیشینه:
این انتخابات، ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق است. در مجموع ۷ هزار و ۷۴۴ نامزد برای رقابت در این انتخابات حضور دارند که از این تعداد، ۸۴۸ نامزد از گردونه رقابت حذف شدهاند. رأیگیری عمومی برای انتخابات پارلمانی عراق نیز دو روز دیگر، یعنی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، برگزار خواهد شد.