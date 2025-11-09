مسرور بارزانی و سفیر فنلاند بر گسترش روابط دوجانبه تاکید کردند
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با سفیر جدید فنلاند در عراق، ضمن تبریک آغاز به کار وی، بر توسعه همکاریها در زمینههای مختلف تاکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، با آنتتی پوتکونن، سفیر جدید فنلاند در عراق، دیدار کرد.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن تبریک به سفیر فنلاند به مناسبت آغاز به کارش، برای او آرزوی موفقیت کرد و حمایت دولت اقلیم کوردستان را از وی ابراز داشت.
سفیر فنلاند نیز آمادگی کشورش را برای تقویت روابط با اقلیم کوردستان در زمینههای گوناگون اعلام کرد.
اصلاحات دولت اقلیم کوردستان، اوضاع عمومی عراق و آخرین آمادگیها برای انتخابات مجلس نمایندگان، از دیگر محورهای گفتوگوی طرفین در این دیدار بود.