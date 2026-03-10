پرزیدنت بارزانی: حائز اهمیت است که همه برای ازسرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل دولت تعجیل کنند
اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان خبر داد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد: «امروز سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان استقبال کرد.»
بر پایه بیانیه: «در این دیدار ماموستا صلاحالدین بهاءالدین ضمن اشاره به اوضاع منطقه تأکید کرد که به رغم اختلاف نظر سیاسی بین طرفها، شرایط چنین میطلبد که نیروهای سیاسی درباره مسائل حساس به تبادل نظر و هماهنگی ادامه بدهند. او از پرزیدنت بارزانی به خاطر اقدامات و تلاشها برای حفاظت از مردم کورد در روژآوا و نقشآفرینی موثر در روند صلح در ترکیه، قدردانی کرد.»
بیانیه میافزاید: «در این دیدار پرزیدنت بارزانی در خصوص آخرین تحولات منطقه تأکید کرد که اقلیم کوردستان نقشی در این جنگ ندارد و همیشه خواستار گفتوگو و حل مسالمتآمیز مسائل است. همچنین اظهار داشت که اولویت ما حفظ ثبات و امنیت کوردستان است و اقلیم کوردستان آمادگی دارد که در راستای رفع مسائل و حفظ ثبات، در صورتی که از آن خواسته شود، در هر تلاش مسالمتآمیزی مشارکت کند. پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود نگرانی خود را از این ابراز داشت که برخی گروهها در حاشیه این جنگ منطقهای به بهانههای بیاساس به اقلیم کوردستان حمله میکنند و اعلام کرد که از دولت عراق و چارچوب هماهنگی خواسته شده که به رفتارهای این گروههای غیرقانونی پایان داده شود.»
در بیانیه آمده است: «پرزیدنت بارزانی در خصوص وضعیت داخلی اقلیم کوردستان، تأکید کرد که لازم است نیروهای سیاسی در راستای حفظ منافع عالی و توجه به حساس بودن شرایط، هماهنگی و گفتوگوی بیشتری داشته باشند و حائز اهمیت است که همه برای ازسرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل یک دولت فراگیر میهنی که در آن همه مسئولیتپذیر باشند، تعجیل کنند. در خصوص تشکیل شورای سیاسی نیز لازم دانست که همه احزاب سیاسی در آن شرکت کنند، اما آن شورا نباید جایگزینی برای نهادهای اقلیم کوردستان باشد.»
ب.ن