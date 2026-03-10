وزیر جنگ ایالات متحده: حملات علیه ایران امروز تشدید میشود
وزیر جنگ آمریکا میگوید هدف نابودی نیروی دریایی ایران است
پیت هیگسث با اشاره به تخریب زیرساختهای موشکی ایران، هدف مرحلهی جدید عملیات را نابودی کامل نیروی دریایی و ممانعت قطعی از دستیابی تهران به سلاح هستهای اعلام کرد.
پیت هیگسث، وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن اعلام کرد که روز سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات علیه ایران با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در انهدام زیرساختهای موشکی تهران موفق بودهاند و اکنون توان تهاجمی این کشور به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
وزیر جنگ ایالات متحده، تهران را به استفاده از مراکز غیرنظامی به عنوان سپر دفاعی برای فعالیتهای نظامی متهم کرد. وی تصریح کرد که هدف اصلی در مرحلهی آینده، نابودی کامل نیروی دریایی ایران و جلوگیری دائمی از دستیابی به تسلیحات اتمی است. هیگسث وضعیت کنونی تهران را «ضعیف و منزوی» توصیف کرد و اظهار داشت که بر اساس تصمیمات دونالد ترامپ و با تکیه بر برتری هوایی، به پیروزی نهایی دست خواهند یافت.