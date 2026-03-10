بازگشایی تدریجی گذرگاههای مرزی میان اقلیم کوردستان و ایران
اتحادیهی صادرکنندگان و واردکنندگان از عادیسازی مبادلات تجاری در مرزهای اقلیم کوردستان خبر داد
اتحادیهی صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کوردستان اعلام کرد که پس از تنشهای اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل که منجر به بسته شدن مرزها شده بود، روند بازگشایی گذرگاهها آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، مرزهای «شوشمی» و «سیرانبند» بازگشایی شده و روزانه بیش از ۵۰۰ کامیون کالا از طریق مرز «باشماق» وارد اقلیم کوردستان میشود.
آخرین وضعیت گذرگاهها:
- حاجیاومران (تمرچین): این گذرگاه راهبردی در استان اربیل کماکان به دلیل تدابیر امنیتی شدید طرف ایرانی و نصب دیوارهای بتنی، در بخش تجاری مسدود است.
- وضعیت تردد مسافران: تردد به شدت محدود شده و تنها به شهروندان دو کشور اجازه بازگشت به سرزمینهای خود داده میشود.
- اقلام وارداتی: عمده کالاهای وارداتی شامل مواد غذایی، میوه، سبزیجات و لبنیات است. انتظار میرود در روزهای آینده گذرگاههای «پرویزخان» و «حاجیاومران» نیز به روال عادی بازگردند.