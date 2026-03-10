استقرار سامانه‌ی موشکی پاتریوت در ملطیه؛ تدابیر جدید ترکیه و ناتو برای امنیت مرزی

1 ساعت پیش

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد در راستای تقویت امنیت حریم هوایی و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای، سامانه‌ی پدافند موشکی پاتریوت را با هماهنگی ناتو در استان ملطیه مستقر می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «در چارچوب آخرین تحولات منطقه، تدابیر لازم برای حفاظت از مرزها و حریم هوایی کشور اتخاذ شده و رایزنی‌های مستمر با ناتو و متحدان ما در جریان است.» این وزارتخانه تصریح کرد که علاوه بر اقدامات ملی، ناتو نیز تدابیر پدافند هوایی و موشکی خود را افزایش داده و در همین راستا، سامانه‌ی پاتریوت جهت پشتیبانی از امنیت هوایی ترکیه در ملطیه مستقر می‌شود.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که ترکیه توانمندی‌های دفاعی و امنیتی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و برای ارزیابی تحولات و تضمین صلح و ثبات منطقه‌ای، هماهنگی کامل با متحدان خود را ادامه خواهد داد.

سامانه‌ی «ام‌آی‌ام-۱۰۴ پاتریوت» (MIM-104 Patriot) از پیشرفته‌ترین سیستم‌های پدافند هوایی زمین‌به‌هوا محسوب می‌شود که توسط شرکت آمریکایی «ریتیون» تولید شده است. این سامانه که توسعه‌ی آن به دهه‌ی ۸۰ میلادی بازمی‌گردد، به‌منظور انهدام هواگردهای متخاصم و موشک‌های بالستیک طراحی شده است.

علاوه بر ایالات متحده، کشورهایی همچون آلمان، یونان، عربستان سعودی و قطر نیز از این فناوری بهره می‌برند. لازم به ذکر است که ترکیه پیش از این در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱) نیز از طریق متحدان خود در ناتو، از این سامانه برای پوشش امنیتی مرزهای خود استفاده کرده بود.