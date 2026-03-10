هشدار سازمان ملل متحد دربارهی فاجعهی زیستمحیطی در خاورمیانه
سازمان ملل نسبت به پیامدهای مخرب حملات اخیر بر زیرساختهای نفتی و منابع آب شیرین در منطقه هشدار داد
استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونتها در خاورمیانه، نسبت به تخریب زیرساختهای غیرنظامی هشدار داد. وی اعلام کرد که حملات به تاسیسات نفتی و ایستگاههای تصفیه آب، منجر به بروز بحرانهای انسانی و زیستمحیطی جبرانناپذیری خواهد شد.
پیامدهای راهبردی جنگ بر محیط زیست و سلامت:
- تخریب زیرساختها: هدف قرار دادن پالایشگاهها و نیروگاهها، دسترسی میلیونها نفر به خدمات اولیه را مختل کرده است.
- بحران سلامت: آلودگی هوا ناشی از گازهای سمی و نشت نفت به منابع آبی، منجر به گسترش بیماریهای واگیردار و نابودی تنوع زیستی میشود.
- آوارگی: ناامنی اجتماعی ناشی از این درگیریها، موج جدیدی از پناهجویان را ایجاد کرده که پیامدهای اقتصادی سنگینی برای منطقه به همراه دارد.