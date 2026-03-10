نچیروان بارزانی: اقلیم کوردستان بخشی از جنگ و منازعات نخواهد بود
نشست عالی نظامی و انتظامی اقلیم کوردستان به ریاست نچیروان بارزانی برگزار شد
رئیس اقلیم کوردستان در نشست شورای عالی نظامی تأکید کرد که اجازه داده نخواهد شد از خاک اقلیم کوردستان برای تهدید جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه استفاده شود.
روز سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، به ریاست پرزیدنت نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و فرماندهی کل نیروهای پیشمرگه، نشست عالی نظامی و امنیتی در شهر اربیل برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون رئیس، وزیران مربوطه و فرماندهان ارشد انجام شد، آخرین تحولات و وضعیت منطقهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پرزیدنت نچیروان بارزانی در این نشست تصریح کرد که اقلیم کوردستان بخشی از هیچگونه جنگ و منازعهای نخواهد بود و اجازه داده نمیشود خاک اقلیم به منشأ تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه تبدیل شود.
در بخش دیگری از این نشست، حملات گروههای قانونشکن عراقی به اقلیم کوردستان به شدت محکوم شد. شرکتکنندگان از دولت فدرال درخواست کردند به مسئولیتهای خود در قبال حفظ حاکمیت کشور و مجازات عاملان این حملات عمل کند. در پایان، رئیس اقلیم کوردستان از جانفشانیهای نیروهای پیشمرگه و نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات اقلیم کوردستان قدردانی کرد.