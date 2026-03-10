رئیس جمهور عراق، بر ضرورت توقف تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه تاکید کرد

3 ساعت پیش

عبداللطیف رشید ضمن تبریک انتخاب سید مجتبی خامنه‌ای، بر ضرورت توقف تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه تاکید کرد.

عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، روز سه‌شنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی انتخاب سید مجتبی علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. وی در این پیام، ضمن ابراز همدردی عمیق با ملت ایران بابت درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر پیشین و جمعی از مقامات این کشور، بر حمایت عراق از ثبات ایران تاکید کرد.

رئیس‌جمهور عراق ابراز امیدواری کرد که مرحله‌ پیش رو، مقطعی برای پایان دادن به جنگ‌ها و حاکمیت منطق گفت‌وگو برای دستیابی به امنیت و توسعه باشد. وی همچنین تصریح کرد که عراق از تمامی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و تقویت صلح پایدار در سراسر منطقه حمایت می‌کند.