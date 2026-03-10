عراق حمله به مراکز دیپلماسی در اربیل و بغداد را محکوم کرد

2 ساعت پیش

دولت عراق حملات اخیر به کنسولگری‌ها در بغداد و اقلیم کوردستان را محکوم و بر پایبندی به امنیت دیپلمات‌ها تاکید کرد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق روز سه‌شنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حملات علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولگری‌ها در بغداد و اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که موضع عراق در رد هرگونه تعرض به اماکن دیپلماتیک تغییرناپذیر است.

این وزارتخانه اعلام کرد که مقامات امنیتی متعهد به پیگرد قانونی عاملان این حملات هستند تا فعالیت‌های دیپلماتیک در فضایی آرام و مطابق با استانداردهای بین‌المللی تداوم یابد. همچنین بر جلوگیری از تکرار این حوادث جهت حفظ روابط بین‌المللی عراق تاکید شده است.