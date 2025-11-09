فیلم کوتاه کارگردان کورد وارد رقابتهای جشنواره بینالمللی پارادایس شد
اربیل (کوردستان٢٤) – فیلم کوتاه کارگردان کورد در بخش مسابقه جشنواره بینالمللی با دهها فیلم دیگر رقابت میکند.
جبرئیل ابوبکر، کارگردان فیلم کوتاه (دریای امید)، امروز یکشنبه ۹ نوامبر به کوردستان۲۴ گفت که فیلم کوتاه او برای اکران در جشنواره بینالمللی (پارادایس) آلمان نامزد شده است.
وی افزود که جشنواره در ۳ ماه میلادی آینده در شهر کلن برگزار خواهد شد و رقابت در بخش مسابقه آن بسیار شدید است، زیرا فیلم او در بین ۴۸۰۰ فیلم انتخاب شده و با ۵۹ فیلم دیگر وارد رقابت میشود.
همچنین تاکید کرد او تنها کارگردانی است که به نمایندگی از عراق و کوردستان وارد جشنواره شده است که ۵۲ کشور در آن شرکت کردهاند.
فیلم کوتاه (دریای امید) مصائب مردم در دوران جنگ را روایت میکند و تاثیرات عمیق آن بر روح و جسم آوارگان جنگ را به نمایش میگذارد، افرادی که ناچار به ترک زادگاه و خانه خود شده و برای رسیدن به یک زندگی آرام راههای ترسناک را میپیمایند و خطر مرگ را به جان میخرند.
ب.ن