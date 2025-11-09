43 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس ستاد عالی امنیت انتخابات عراق، می‌گوید که مرحله اول تامین امنیت روند رای‌گیری از نیروهای مسلح با هماهنگی قوی بین نهادهای امنیتی فدرال و اقلیم کوردستان انجام شده است.

قیس المحمداوی، رئیس ستاد عالی امنیت انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۹ نوامبر اعلام کرد که مرحله اول تامین امنیت روند رای‌گیری از نیروهای مسلح در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق با موفقیت و با هماهنگی قوی بین نهادهای امنیتی فدرال و اقلیم کوردستان انجام شد.

المحمداوی گفت که مرحله دوم بر نظارت بر صندوق‌های رای و نظارت بر اعلام نتایج متمرکز خواهد بود.

وی اظهار داشت:"در ساعات آینده، تمام مراحل فنی و اداری تکمیل می‌شود و برگه‌های رای به مکان‌های تعیین شده در استان‌ها منتقل می‌شوند."

همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی ویژه برای نظارت و انتقال صندوق‌های رای به بغداد آماده شده‌اند و ستاد عالی امنیت با کمیسیون عالی انتخابات عراق همکاری نزدیکی دارد تا شفافیت و سلامت را در هر مرحله تضمین کند.

المحمداوی گفت که هماهنگی با دولت اقلیم کوردستان، به ویژه در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، همچنان قوی است، جایی که تدابیر مشترکی برای تضمین روند رای‌گیری اتخاذ شده است.

طبق آمار رسمی، بیش از ۱.۳۱۳ میلیون نفر از نیروهای مسلح عراق و اقلیم کوردستان واجد شرایط شرکت در رای‌گیری ویژه هستند، در کنار بیش از ۲۶۰۰۰ پناهنده که اکثر آنها در استان دهوک ساکن هستند.

در مجموع ۸۰۹ حوزه رای‌گیری در سراسر عراق برای مرحله رای‌گیری ویژه تعیین شده است. رای‌گیری عمومی، روز سه‌شنبه پیش رو برگزار خواهد شد.

