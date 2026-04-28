4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دکتر فاروق رفیق، نویسنده و روشنفکر معروف کورد، امروز سه‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ در خانه خود در اربیل درگذشت.

فاروق رفیق محمد کریم، اندیشمند و پژوهشگر فلسفی در سال ۱۹۶۱ در شهر سلیمانیه به دنیا آمد.

او سال‌ها در خارج از میهن و کشور کانادا زندگی کرد و به تحصیل فلسفه پرداخت. بیش از ۲۰ کتاب در زمینه فلسفه و اندیشه تألیف و ترجمه کرده است.

دکتر فاروق رفیق، عضو هیئت تحریریه نشریه فکری (ره‌هه‌ند) بود. او سردبیر نشریه فکری – نظری (ئاوه‌ز) بود که تا زمان وفات شش شماره آن منتشر شد.

کتاب جدید این پژوهشگر فلسفی با عنوان (فلسفه علم) در دست چاپ است. او همچنین در حال نوشتن کتاب دیگری با عنوان (هنر تفسیر) بود.

دکتر فاروق رفیق، مدرک دکترای فلسفه را در یکی از دانشگاه‌های کانادا اخذ کرده است.

وی پس از بازگشت به کوردستان، به فعالیت فکری و فلسفی خود ادامه داد.

مهتمرین کتاب‌های دکتر فاروق رفیق:

آشتی دادن عقل و عشق

هنر فلسفه

پاکس آمریکانا

ایستگاهی در یک سفر فلسفی

ب.ن