نامه ‌نچیروان بارزانی به وزیر امور خارجه آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور خارجه آمریکا، در نامه‌ای‌ به رئیس اقلیم کوردستان، تلاش‌‌های او برای برقراری ثبات و آرامش منطقه را ستود.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان امروز یکشنبه ۹ نوامبر، نامه‌ای‌ از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرده است.

بر پایه بیانیه، مارکو روبیو در این نامه ایفای نقش رئیس اقلیم کوردستان در گشایش خط لوله انتقال نفت بین عراق و ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان را ستود و از این اقدام استقبال کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا، همچنین از ایفای نقش مستمر نچیروان بارزانی در تسهیل گفت‌وگو بین ترکیه و حزب کارگران کوردستان پ.ک.ک و تلاش‌های وی در راستای حفظ آرامش و ثبات در سوریه، قدردانی کرد.

مارکو روبیو تداوم شراکت بین آمریکا و اقلیم کوردستان را مبنای ثبات و پیشرفت قلمداد کرد و خطاب به نچیروان بارزانی نوشت:«رهبری و شراکت سازنده شما، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و حکمت است که موجب تحکیم صلح و همکاری می‌شود.»

در بیانیه آمده است که وزیر امور خارجه آمریکا، تلاش‌های رئیس اقلیم کوردستان در راستای شراکت و همبستگی را ستود و تاکید کرد که تحکیم همکاری اقتصادی بین آمریکا و اقلیم کوردستان، منافع مشترک را تقویت خواهد کرد.

