نتایج اولیه غیررسمی آرای احزاب در حوزههای انتخابیه اربیل، دهوک و سلیمانیه
اربیل (کوردستان٢٤) – گزارشهای رسیده به کوردستان۲۴، نتایج اولیه غیررسمی رایگیری ویژه برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در سه حوزه انتخابیه در اقلیم کوردستان، آرای کسب شده توسط احزاب را به شرح زیر نشان میدهند:
حوزه اربیل:
پارت دموکرات کوردستان: ۴۴,۶۴۳
اتحاد میهنی کوردستان: ۸۷۳۹
نسل جدید: ۱۳۴۸
اتحاد اسلامی: ۹۲۰
جبهه خلق: ۲۰۷
حوزه دهوک
پارت دموکرات کوردستان: ۳۳,۴۱۶
اتحاد میهنی کوردستان: ۸۳۱
نسل جدید: ۴۳۲
اتحاد اسلامی: ۱۸۸۸
جبهه خلق: ۳۲
حوزه سلیمانیه
پارت دموکرات کوردستان: ۴۷۲۴
اتحادیه میهنی کوردستان: ۵۹۳۲۰
نسل جدید: ۲۶۳۹
اتحاد اسلامی: ۱۴۴۸
جبهه خلق: ۷۹۳
آمار غیررسمی میزان مشارکت رایدهندگان در رایگیری ویژه در حوزههای انتخابیه اربیل، دهوک، سلیمانیه، کرکوک و نینوا برای انتخابات پارلمانی عراق نیز اعلام شد.
بر اساس گزارشهای رسیده به کوردستان۲۴، میزان مشارکت رایدهندگان به شرح زیر بوده است:
اربیل: ۹۶.۴۰٪
دهوک: ۹۷.۵۲٪
سلیمانیه: ۹۴.۵۸٪
کرکوک: ۶۶.۶۵٪
نینوا: ۴۶.۶۹٪
روند رایگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق، در ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه آغاز شدغاز و در ساعت ۶عصر در تمام استانهای عراق و اقلیم کوردستان به پایان رسید.
ب.ن