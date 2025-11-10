نتایج اولیه و غیررسمی آرای خاص در اربیل، دهوک و سلیمانیه اعلام شد

بر اساس گزارش شبکه‌ی خبری کوردستان۲۴، پارت دموکرات کوردستان در اربیل و دهوک و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در سلیمانیه پیشتاز هستند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از مشارکت بالای ۸۲ درصدی در سراسر کشور و ۹۸ درصدی در اقلیم کوردستان خبر داد

4 ساعت پیش

شبکه‌ی خبری کوردستان۲۴ نتایج اولیه و غیررسمی بخشی از آرأی خاص ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی عراق را در سه حوزه‌ی انتخابیه اربیل، دهوک و سُلیمانیە منتشر کرد. این نتایج، پیشتازی احزاب اصلی در هر یک از این حوزه‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج حوزه‌ی انتخابیه اربیل

در حوزه‌ی انتخابیه اربیل، نتایج اولیه و غیررسمی به شرح زیر است:

- پارت دموکرات کوردستان: ۴۶,۰۴۱ رأی

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۸,۹۰۰ رأی

- نسل نو: ۱,۳۴۸ رأی

- اتحاد اسلامی کوردستان: ۹۴۳ رأی

- جبهه‌ی مردم: ۲۳۸ رأی

- جریان موضع‌گیری: ۲,۲۶۰ رأی

نتایج حوزه‌ی انتخابیه دهوک

در حوزه‌ی انتخابیه دهوک، نتایج اولیه و غیررسمی به شرح زیر است:

- پارت دموکرات کوردستان: ۳۸,۹۲۵ رأی

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۸۳۴ رأی

- نسل نو: ۴۴۳ رأی

- اتحاد اسلامی کوردستان: ۱,۹۶۰ رأی

- جبهه‌ی مردم: ۳۲ رأی

- جریان موضع‌گیری: ۵۴۰ رأی

نتایج حوزه‌ی انتخابیه سُلیمانیە

در حوزه‌ی انتخابیه سُلیمانیە، نتایج اولیه و غیررسمی به شرح زیر است:

- پارت دموکرات کوردستان: ۵,۰۱۱ رأی

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۶۰,۹۰۵ رأی

- نسل نو: ۲,۷۴۲ رأی

- اتحاد اسلامی کوردستان: ۱,۵۰۹ رأی

- جبهه‌ی مردم: ۸۲۵ رأی

- جریان موضع‌گیری: ۴,۹۹۳ رأی

روند برگزاری و آمار مشارکت

قاضی عمر احمد، رئیس کُمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز یکشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) در یک کنفرانس خبری در بغداد، درباره‌ی روند رأی‌گیری خاص گفت که این فرأیند به شکلی بسیار آرام برگزار شده است. وی افزود که ۴,۵۷۱ مرکز رأی‌گیری خاص برأی این منظور در نظر گرفته شده بود.

احمد همچنین اعلام کرد که از مجموع ۱,۳۱۳,۰۰۰ نفر واجد شرأیط برأی رأی‌گیری خاص، ۱,۲۱۴,۰۰۰ نفر در این فرأیند شرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی نرخ مشارکت ۸۲.۴۲ درصدی است.

در همین راستا، نبارد عمر، مسئول انتخابات کُمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در اقلیم کوردستان، گفت که انتخابات رأی‌گیری خاص در اقلیم به شکلی بسیار خوب و مدرن برگزار شد و نرخ مشارکت در اقلیم کوردستان به ۹۸ درصد رسید.

فرأیند رأی‌گیری خاص برأی انتخابات پارلمانی، از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز یکشنبه در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد و در ساعت ۱۸:۰۰ به پایان رسید و دستگاه‌های رأی‌گیری از کار افتادند.