نچیروان بارزانی با مسئولان تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در اروپا دیدار کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در دیدار با مسئولان تشکیلات حزب در اروپا، آینده کوردستان را درخشان توصیف کرد و آنها نیز خواستار تلاش برای مشارکت روند کوردستانی و عراقی خارج از میهن در انتخابات‌های آینده شدند، تا از حق خود محروم نشوند.

نچیروان بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز دوشنبه ۱۰ نوامبر در اربیل با مسئولان شاخه شش تشکیلات حزب در اروپا دیدار کرد.

در این دیدار که فاضل میرانی، دبیر اجرایی دفتر سیاسی و زعیم علی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات نیز حضور داشتند، نچیروان بارزانی، ضمن خیرمقدم گویی، دلسوزی و موضعگیری‌ میهن‌پرورانه اعضای تشکیلات پارت دموکرات کوردستان را ستود که از اروپا برای شرکت در انتخابات به کوردستان بازگشته‌اند.

بارزانی اهمیت انتخابات و شرکت گسترده در رای‌گیری را مورد توجه قرار داد و ایفای نقش تاثیرگذار و فعال تشکیلات حزب و جامعه کوردستانی در اروپا را مهم قلمداد کرد، به طوریکه می‌توانند در بسیاری از عرصه‌ها به کوردستان خدمت کنند.

در بخش دیگری از این دیدار معاون پارت دموکرات کوردستان، با اشاره به اوضاع سیاسی عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کوردستان از هر نظر به پیشرفت ادامه می‌دهد و آینده کوردستان را درخشان توصیف کرد.

شماری از شرکت کنندگان در این دیدار نیز ضمن اشاره به وضعیت تشکیلات پارت دموکرات و جامعه کورستانی در خارج از میهن، خواستار آن شدند که اقلیم کوردستان برای مشارکت روند کوردستانی و عراقی خارج از میهن در انتخابات‌های آینده تلاش کند تا از این حق خود محروم نشوند.

ب.ن