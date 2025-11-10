1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که رای‌گیری برای انتخابات عمومی دور ششم مجلس نمایندگان این کشور، فردا در موعد مقرر انجام خواهد شد و «حتی یک دقیقه هم تمدید نخواهد شد.»

جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز دوشنبه 10 نوامبر، با اشاره به اینکه میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه 82 درصد بوده، به کوردستان24 گفت:«این نشان می‌دهد که روند موفقیت‌آمیز بوده است. پس از آن نتایج به سرورهای مرکزی ارسال شد.»

او با بیان اینکه بیش از 20 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات عمومی فردا (11 نوامبر) هستند، افزود:«کمیسیون عالی انتخابات امنیت تمام حوزه‌های رای‌گیری را تضمین خواهد کرد. علاوه بر این، دوربین‌های امنیتی در تمام حوزه‌های رای‌گیری نصب شده‌اند، تمام تجهیزات انتخاباتی از نظر لجستیکی آماده هستند و از ساعت 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر فعالیت خواهند کرد.»

وی اظهار داشت که رای‌گیری ساعت 6:00 بعد از ظهر به پایان می‌رسد و «حتی یک دقیقه هم تمدید نخواهد شد.»

غلای گفت که بیش از 1000 ناظر بین‌المللی و سازمان‌های مختلف محلی بر روند انتخابات نظارت دارند و احزاب نمایندگان خود را در حوزه‌های رای‌گیری به عنوان ناظر مستقر خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون تاکید کرد که نباید در روز انتخابات، تبلیغات انتخاباتی انجام شود و کسانی که مقررات را نقض کنند با مجازات مالی روبرو خواهند شد. وی افزود:«کمیسیون نتایج اولیه آرای عمومی و ویژه را 24 ساعت پس از رای‌گیری عمومی اعلام خواهد کرد.»

ب.ن