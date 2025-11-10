استقبال پرزیدنت بارزانی از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، ضمن بررسی روند سیاسی عراق و اوضاع منطقه، بر اهمیت برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در فضایی آرام و دموکراتیک، تاکید کردند.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز دوشنبه ۱۰ نوامبر در پیرمام از محمد الحسان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و رئیس یونامی استقبال کرد.

در این دیدار آخرین تحولات و پیش‌آمدها و اوضاع منطقه بررسی شد و روند سیاسی در عراق و انتخابات مجلس نمایندگان عراق مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

دو طرف در خصوص اهمیت برگزاری انتخابات در فضایی آرام و دموکراتیک، توافق نظر داشتند.

ب.ن