پارت دموکرات کوردستان در صدر احزاب کوردستانی در رایگیری ویژه
بر اساس نتایج اولیهی غیررسمی، پارت دموکرات کوردستان بیشترین آرا را در رایگیری ویژهی پارلمان عراق کسب کرده و پیشتاز تمامی احزاب کوردی است
بر اساس آخرین نتایج اولیهی غیررسمی رایگیری ویژهی پارلمان در استانهای عراق و اقلیم کوردستان که به دست کوردستان۲۴ رسیده است، پارت دموکرات کوردستان با کسب بیشترین آرا، در صدر تمامی احزاب کوردی قرار گرفته و اتحادیهی میهنی کوردستان در جایگاه بعدی است.
نتایج اولیهی احزاب کوردستانی در رایگیری ویژه:
رتبهبندی آرای احزاب کوردستانی به شرح زیر است:
- پارت دموکرات کوردستان: ۹۴,۶۶۶ رأی
- اتحادیهی میهنی کوردستان: ۷۸,۲۳۰ رأی
- جریان هلوست: ۷,۸۹۵ رأی
- جنبش نسل نو: ۴,۸۰۸ رأی
- اتحاد اسلامی کوردستان: ۴,۵۱۲ رأی
- جماعت عدالت کوردستان: ۱,۳۳۸ رأی
- جبههی ملت: ۱,۱۵۳ رأی
این نتایج هنوز نهایی و غیررسمی هستند و ممکن است تا زمان اعلام نتایج رسمی و نهایی توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات تغییر کنند. به گفتهی جمانه غلایی، سخنگوی کمیسیون، نتایج شمارش دستی و الکترونیکی آرا یکسان بوده است.
جزئیات برگزاری رایگیری ویژه و میزان مشارکت:
رایگیری ویژه برای پارلمان، ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز یکشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) در استانهای عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد و تا ساعت ۰۶:۰۰ عصر همان روز ادامه داشت. بر اساس آمارهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات، میانگین مشارکت در رایگیری ویژه در استانهای عراق و اقلیم کوردستان به ۸۲.۴۲ درصد رسید. در سطح هر سه حوزهی انتخاباتی اقلیم کوردستان نیز این میزان به ۹۸ درصد بالغ شد.
این در حالی است که قرار است فردا سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، رایگیری عمومی در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود.