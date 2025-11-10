چهار نامزد سهمیه‌ها بیشترین آرا را در رأی‌گیری ویژه کسب کردند

1 ساعت پیش

بر اساس نتایج اولیه‌ی غیررسمی رأی‌گیری ویژه‌ی پارلمان عراق، چهار نامزد سهمیه‌ها که یکی ایزدی و سه نفر دیگر مسیحی هستند، بیشترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند

روز گذشته یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری ویژه در سراسر عراق برگزار شد. بر اساس آخرین نتایج اولیه‌ی غیررسمی رأی‌گیری ویژه‌ی پارلمان در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، چهار نامزد سهمیه‌ها بیشترین آرا را کسب کرده‌اند.

ترکیب نامزدهای پیشتاز سهمیه‌ها:

از میان نامزدهای سهمیه‌ها که در رأی‌گیری ویژه بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، یکی ایزدی و بقیه مسیحی هستند.

نامزدهای سهمیه‌ها با بیشترین آرا:

- عماد یوخنا یاقو: ۹۸۴۴ رأی

- خالد سیدو عزیز خالدی: ۳۲۵۶ رأی

- کلدو رمزی اوغنا: ۱۴۳۴۶ رأی

- سامی اوشانا گورگیس: ۱۵۲۱۸ رأی

جزئیات رأی‌گیری عمومی:

قرار است فردا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری عمومی در عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود. در این انتخابات، ۲۰ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر حق رأی دارند و در ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز و ۳۹ هزار و ۲۸۵ ایستگاه رأی خود را به صندوق خواهند انداخت. همزمان، بیش از ۷ هزار و ۷۴۳ نامزد برأی کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق رقابت می‌کنند.