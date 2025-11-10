چهار نامزد سهمیهها بیشترین آرا را در رأیگیری ویژه کسب کردند
چهار نامزد سهمیهها بیشترین آرا را در رأیگیری ویژه کسب کردند
بر اساس نتایج اولیهی غیررسمی رأیگیری ویژهی پارلمان عراق، چهار نامزد سهمیهها که یکی ایزدی و سه نفر دیگر مسیحی هستند، بیشترین آرا را به خود اختصاص دادهاند
روز گذشته یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، رأیگیری ویژه در سراسر عراق برگزار شد. بر اساس آخرین نتایج اولیهی غیررسمی رأیگیری ویژهی پارلمان در استانهای عراق و اقلیم کوردستان، چهار نامزد سهمیهها بیشترین آرا را کسب کردهاند.
ترکیب نامزدهای پیشتاز سهمیهها:
از میان نامزدهای سهمیهها که در رأیگیری ویژه بیشترین آرا را به دست آوردهاند، یکی ایزدی و بقیه مسیحی هستند.
نامزدهای سهمیهها با بیشترین آرا:
- عماد یوخنا یاقو: ۹۸۴۴ رأی
- خالد سیدو عزیز خالدی: ۳۲۵۶ رأی
- کلدو رمزی اوغنا: ۱۴۳۴۶ رأی
- سامی اوشانا گورگیس: ۱۵۲۱۸ رأی
جزئیات رأیگیری عمومی:
قرار است فردا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، رأیگیری عمومی در عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود. در این انتخابات، ۲۰ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر حق رأی دارند و در ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز و ۳۹ هزار و ۲۸۵ ایستگاه رأی خود را به صندوق خواهند انداخت. همزمان، بیش از ۷ هزار و ۷۴۳ نامزد برأی کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق رقابت میکنند.