جماعت عدالت کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان بر سر حمایت از نامزدهای ریان کلدانی در استان نینوا و سایر حوزه‌های انتخابیه توافق کرده‌اند

4 ساعت پیش

بر اساس اطلاعات دریافتی، جماعت عدالت کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به توافقی دست یافته‌اند که بر اساس آن، هواداران جماعت عدالت در استان نینوا به نامزدهای ریان کلدانی رأی خواهند داد.

یک منبع مطلع به کوردستان۲۴ اعلام کرد که در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، جلسه‌ای میان اتحادیه میهنی و جماعت عدالت کوردستان در شهرستان برده‌رش برگزار شد. در این جلسه، ملا جواد، دبیر ویژه‌ی علی باپیر، حضور داشت و تصمیم علی باپیر را به تمامی سازمان‌های جماعت عدالت در استان نینوا ابلاغ کرد که بر اساس آن، لازم است به اثیر ابراهیم، نامزد ریان کلدانی، رأی داده شود.

این منبع همچنین افزود که در همین جلسه، نماینده‌ی علی باپیر به صراحت به حاضران اعلام کرده است که توافق آن‌ها با اتحادیه میهنی برای رأی دادن به نامزدهای ریان کلدانی، در حوزه‌های انتخابیه کرکوک، اربیل و سلیمانیه نیز اجرا خواهد شد.

قرار است فردا، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری عمومی در عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود. در این انتخابات، ۲۰ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند و آرای خود را در ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز و ۳۹ هزار و ۲۸۵ ایستگاه اخذ رأی به صندوق خواهند انداخت. در مجموع، بیش از ۷ هزار و ۷۴۳ نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق با یکدیگر رقابت می‌کنند.