مسرور بارزانی: برگزاری انتخابات عراق به دور از تخلفات ضروری است
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با نمایندهی ویژهی سازمان ملل در عراق، بر لزوم برگزاری انتخاباتی آرام و دموکراتیک تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، میزبان محمد حسان، نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و رئیس هیئت یونامی (UNAMI) بود.
در این دیدار، آخرین تحولات و تغییرات اوضاع عمومی عراق و منطقه، و همچنین آمادگیها برای برگزاری انتخابات شورای نمایندگان (پارلمان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هر دو طرف بر لزوم برگزاری فرآیند انتخابات در فضایی آرام و دموکراتیک و به دور از هرگونه تخلف تأکید کردند. آنها همچنین ابراز امیدواری کردند که نتایج انتخابات به برقراری امنیت و ثبات، و حل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی منجر شود. بهبود وضعیت خدماترسانی و ارتقای سطح زندگی تمامی شهروندان عراقی نیز از دیگر خواستههای مشترک در این دیدار بود.