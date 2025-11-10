اخبار

مسرور بارزانی: برگزاری انتخابات عراق به دور از تخلفات ضروری است

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در عراق، بر لزوم برگزاری انتخاباتی آرام و دموکراتیک تأکید کرد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و محمد حسان رئیس یونامی در عراق
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، میزبان محمد حسان، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و رئیس هیئت یونامی (UNAMI) بود.

در این دیدار، آخرین تحولات و تغییرات اوضاع عمومی عراق و منطقه، و همچنین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شورای نمایندگان (پارلمان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هر دو طرف بر لزوم برگزاری فرآیند انتخابات در فضایی آرام و دموکراتیک و به دور از هرگونه تخلف تأکید کردند. آن‌ها همچنین ابراز امیدواری کردند که نتایج انتخابات به برقراری امنیت و ثبات، و حل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی منجر شود. بهبود وضعیت خدمات‌رسانی و ارتقای سطح زندگی تمامی شهروندان عراقی نیز از دیگر خواسته‌های مشترک در این دیدار بود.

 
مصطفی ابراهیم ,
