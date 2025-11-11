نچیروان بارزانی: انتخابات پارلمانی عراق سرآغازی نوین برای کشور است
رئیس اقلیم کوردستان پس از شرکت در انتخابات پارلمانی عراق، بر اهمیت این رویداد برای تحقق حقوق همه مولفهها و اجرای قانون اساسی تاکید کرد
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، با حضور در یکی از مراکز رأیگیری در اربیل، رأی خود را به صندوق انداخت و سپس در یک کنفرانس خبری، انتخابات جاری پارلمان عراق را سرآغازی نوین برای کشور خواند.
رئیس اقلیم کوردستان به همراه دو پسر خود، ادریس و چیاوان، در مرکز رأیگیری روتانا در اربیل، در ششمین دورهی انتخابات پارلمانی عراق شرکت کرد.
همزمان با اقلیم کوردستان، در سراسر استانهای عراق نیز فرآیند رأیگیری عمومی برای انتخاب اعضای دورهی ششم پارلمان عراق در جریان است. بر اساس آمار و ثبتهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأیدهنده حق شرکت در این انتخابات را دارند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اقلیم کوردستان ساکن هستند.
مراکز رأیگیری از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز به کار کرده و قرار است تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. تمامی حوزههای انتخاباتی تحت حفاظت نیروهای امنیتی قرار دارند و کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز از طریق دوربینهای نظارتی، بر روند برگزاری انتخابات نظارت میکند.
انتخابات، سرآغازی نوین برای عراق
نچیروان بارزانی در کنفرانس خبری خود، این انتخابات را یکی از مهمترین رویدادهای انتخاباتی در تاریخ عراق دانست و ابراز امیدواری کرد که این دوره، سرآغازی نوین برای عراقی دموکراتیک و فدرال باشد؛ کشوری که در آن تمامی مولفهها به حقوق و دستاوردهای خود دست یابند.
وی با تأکید بر اینکه رأیدادن هم حق و هم مسئولیتی بزرگ است، از تمامی شهروندان عراق و اقلیم کوردستان خواست تا به وظیفهی خود عمل کرده و به سوی صندوقهای رأی بروند. رئیس اقلیم کوردستان اظهار داشت: «خوشحالیم که مرحلهی اول رأیگیری (اشاره به رأیگیری ویژه) در آرامش و بدون هیچ مشکلی برگزار شد و امیدواریم رأیگیری عمومی امروز نیز به همین منوال پیش برود.»
بارزانی از نیروهای امنیتی به دلیل انجام مطلوب وظایفشان و همچنین از کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برای تدابیر اتخاذ شده و تلاشهایشان قدردانی کرد. او افزود: «امیدوارم این انتخابات سرآغازی نوین برای تمام عراق باشد. مردم عراق شایستهی زندگی بهتر و روزهای بهتری هستند و من امیدوارم خدمات بهتری به آنها ارائه شود تا زندگی مرفهتری داشته باشند.»
تأکید بر اجرای قانون اساسی و گفتگو
در پاسخ به پرسشی دربارهی تفاوت این انتخابات برای مردم عراق و اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی گفت: «تفاوت در یک نکته است؛ ما معتقدیم عراق از نظر امنیتی و اقتصادی تغییرات مثبتی را تجربه کرده است. برای ما، این انتخابات به معنای آغاز فصلی نوین در مرحلهی قانون اساسی عراق است. قانون اساسی عراق باید ضامن آرامش و امنیت تمامی مردم عراق باشد و ما این را سرآغازی نوین برای قانون اساسی میدانیم.»
وی همچنین به بیانیهی منتشر شده از سوی پارت دموکرات کوردستان اشاره کرد و گفت که محتوای آن نتیجهی مذاکرات با اتحادیهی میهنی کوردستان بوده است. او تأکید کرد که هرچند انتخابات شرایط خاص خود را دارد و پس از آن نیز شرایط دیگری پیش خواهد آمد، اما گفتگو با هیچ طرفی را رد نمیکنند. بارزانی افزود: «این مسائل باید از طریق گفتگو حل شوند و پس از این انتخابات، دوباره برای بررسی راهحلها با یکدیگر به گفتگو خواهیم نشست.»
رئیس اقلیم کوردستان اهمیت این انتخابات برای اقلیم را در این دانست که سرآغازی نوین در عراق شکل گرفته است و اقلیم کوردستان باید با قدرت در بغداد حضور یابد. او تصریح کرد: «سند اصلی که مردم اقلیم کوردستان و عراق به آن رأی دادند، قانون اساسی عراق بود. تا کنون این قانون اساسی به طور کامل اجرا نشده است. مطمئناً مهمترین کاری که پس از این انتخابات باید انجام شود، تلاش جدی برای اجرای کامل قانون اساسی عراق است.»
او همچنین به تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان پس از مشخص شدن نتایج انتخابات و گفتگو با سایر احزاب اشاره کرد. بارزانی خاطرنشان کرد که همهی احزاب سیاسی عراق بر این نکته توافق دارند که با توجه به تحولات منطقه، دولت عراق باید در مدت زمان کوتاهی تشکیل شود و این یک اصل است که به مذاکرات آتی بستگی دارد.
دعوت به حل مشکلات از طریق گفتگو با بغداد
نچیروان بارزانی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «ما در کشوری به نام عراق زندگی میکنیم که متعلق به همهی ماست. لازم است مسائل موجود میان دولت عراق و اقلیم کوردستان در چارچوب عراقی متحد و از طریق گفتگو، با در نظر گرفتن خیر و صلاح همهی مردم عراق و بر اساس قانون اساسی حل و فصل شود. ما معتقدیم کلید حل مشکلات در بغداد است. برای آرامش سیاسی و رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم عراق، مسائل میان اقلیم و بغداد باید از طریق گفتگو بر سر میز مذاکره حل شود.»
وی افزود: «اقلیم کوردستان خیر و صلاح تمام عراق را میخواهد. ما خوشحال میشویم که بصره پیشرفت کند، زاخو پیشرفت کند، نجف، کربلا و انبار نیز پیشرفت کنند. آرزوی ما این است که هر عراقی در خیر و خوشی زندگی کند.»