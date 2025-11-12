3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ایالات متحده آمریکا، امروز پنجشنبه ۱۳ نوامبر، به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات مجلس نمایندگان عراق، به این کشور تبریک گفت و این رای‌گیری را نقطه عطفی مهم در تحکیم دموکراسی و ثبات در سراسر کشور توصیف کرد.

مارک ساوایا، فرستاده ویژه ایالات متحده به عراق، در پیامی رسمی، از مردم عراق به خاطر تعهدشان به آزادی و حکومت دموکراتیک تقدیر کرد و در عین حال حمایت قاطع واشنگتن از حاکمیت و مسیر اصلاحات عراق را اعلام نمود.

ساوایا نوشت:"می‌خواهم صمیمانه‌ترین تبریک خود به مردم شجاع عراق به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات اخیر مجلس، به عنوان گامی مهم در جهت تقویت دموکراسی و ثبات در کشور را ابراز کنم."

وی افزود:"مردم عراق بار دیگر تعهد خود را به آزادی، حاکمیت قانون و نهادهای ملی قوی نشان دادند. من از نخست وزیر السودانی و دولت او به خاطر برگزاری به موقع و آرام این انتخابات مهم، که نشانه‌ای روشن از حرکت عراق به سوی رفاه و حاکمیت بیشتر است، تقدیر می‌کنم."

ساوایا در ادامه تاکید کرد که ایالات متحده «به حمایت از حاکمیت عراق، تلاش‌های اصلاحی و تلاش‌هایی برای پایان دادن به دخالت‌های خارجی و شبه‌نظامیان مسلح متعهد است» و قصد واشنگتن برای همکاری نزدیک با دولت بعدی عراق برای تعمیق مشارکت راهبردی در امنیت، انرژی و توسعه را تکرار کرد.

ساوایا گفت:«ما مشتاقانه منتظر همکاری با دولت بعدی برای کمک به ایجاد آینده‌ای پایدار و مرفه برای همه عراقی‌ها هستیم.»

بیانیه ساوایا در بحبوحه انتشار نتایج اولیه انتخابات توسط کمیسیون عالی انتخابات عراق منتشر شد که پارت دموکرات کوردستان را به عنوان نیروی سیاسی پیشرو هم در اقلیم کوردستان و هم در سراسر عراق تایید می‌کند.

ششمین دور انتخابات مجلس عراق شاهد رای‌گیری ویژه در ۹ نوامبر و رای‌گیری عمومی در ۱۱ نوامبر بود که میزان مشارکت در دور ویژه به ۸۲.۴۲ درصد و در دور عمومی به ۵۴.۵ درصد رسید - که از بالاترین میزان‌ها در دوره‌های انتخاباتی اخیر است.

ب.ن