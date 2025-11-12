سوریه با تسریع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک به ائتلاف جهانی علیه داعش پیوست

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا – سنتکام، روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر، تایید کرد که سوریه، نودمین عضو ائتلاف جهانی علیه داعش شده است، اقدامی که همزمان است با پیشرفت سریع در مذاکرات برای ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه.

سنتکام در آخرین گزارش خود اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده و ائتلاف، که با هماهنگی شرکای سوری فعالیت می‌کنند، بین ۱ اکتبر تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۲ عملیات علیه داعش در سراسر سوریه انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن پنج شبه‌نظامی و دستگیری ۱۹ نفر دیگر شده است. سنتکام این نتایج را به عنوان "دستاوردی قابل توجه" در تضعیف قابلیت‌های عملیاتی این گروه تروریستی، قلمداد کرد.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در بیانیه‌ای مطبوعاتی که از تامپا، فلوریدا منتشر شد، گفت:«ما همچنان به طور تهاجمی به دنبال بقایای داعش در سوریه خواهیم بود و در عین حال با ائتلاف جهانی علیه داعش همکاری خواهیم کرد تا از پایداری دستاوردهای حاصل شده در عراق و سوریه اطمینان حاصل کنیم.»

این اعلامیه تنها چند روز پس از سفر احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه به کاخ سفید منتشر شد که طی آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، لغو تحریم‌ها علیه سوریه را تایید کرد و چارچوب همکاری سه جانبه بین سوریه، ایالات متحده و ترکیه را تایید نمود. این اقدام نقطه عطفی برای دمشق بود و نشان دهنده تغییر آن از سال‌ها انزوا به همکاری هماهنگ علیه تروریسم بود.

در اوایل این هفته، احمد الشرع پیوستن رسمی سوریه به ائتلاف جهانی علیه داعش را اعلام کرد و گفت که این تصمیم بر تعهد جدید دولت برای مبارزه با تروریسم «در همکاری با جامعه بین‌المللی» تاکید دارد.

پس از نشست کاخ سفید، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، قصد خود را برای تسریع ادغام نیروهایش در ساختار نظامی دولت سوریه اعلام کرد.

عبدی در پیامی که در حساب رسمی خود در ایکس منتشر کرد، از رئیس جمهور ترامپ «به خاطر رهبری‌اش در سوریه و دادن فرصتی برای پیشرفت به مردم سوریه» قدردانی کرد.

عبدی اظهار داشت:«من همین الان یک تماس تلفنی فوق‌العاده با سفیر تام باراک داشتم تا در مورد نتایج دیدار با رئیس جمهور الشرع در کاخ سفید و تعهدمان برای تسریع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه، صحبت کنیم.»

وی افزوود:«پیوستن سوریه به ائتلاف جهانی علیه داعش، گامی اساسی در جهت افزایش تلاش‌های مشترک و تقویت ابتکارات با هدف دستیابی به شکست پایدار داعش است. ما با جدیت با شرکای خود برای پیشرفت به سوی آینده‌ای مرفه‌تر و امن‌تر برای مردم خود در یک سوریه متحد همکاری می‌کنیم.»

این بیانیه توافق ۱۰ مارس را که مکانیسم ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش عربی سوریه تحت یک فرماندهی دفاعی واحد را رسمیت بخشید، مجددا تایید کرد. روندی که اکنون انتظار می‌رود سرعت بیشتری بگیرد.

محمود حبیب، سخنگوی نیروهای جبهه دموکراتیک سوریه (QSD)، روز سه‌شنبه در گفتگو با العربیه تأیید کرد که مذاکرات با دمشق از سر گرفته شده و به سرعت در حال پیشرفت است.

ب.ن