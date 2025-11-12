59 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا به سوریه، امروز پنجشنبه ۱۳ نوامبر گفت که سوریه نقش فعالی در کمک به ایالات متحده در مبارزه با گروه‌های مسلح از جمله سپاه پاسداران ایران، حماس و حزب‌الله، ایفا خواهد کرد.

احمد الشرع، رئیس جمهور موقت اسلام‌گرا، که خود یک جهادی سابق است، اولین رهبر سوری بود که از زمان استقلال کشورش در سال ۱۹۴۶ از کاخ سفید بازدید کرد.

اندکی پس از بازدید او، ائتلاف به رهبری ایالات متحده که با گروه دولت اسلامی (داعش) مبارزه می‌کند، اعلام کرد که سوریه نودمین عضو آن شده است.

امروز پنجشنبه، باراک در ایکس نوشت که "دمشق اکنون به طور فعال به ما در مقابله و از بین بردن بقایای داعش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس، حزب‌الله و سایر شبکه‌های تروریستی کمک خواهد کرد."

سپاه قدرتمند ایران و حزب‌الله لبنان، پیش از برکناری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در دسامبر گذشته توسط ائتلافی از شورشیان به رهبری الشرع، از حامیان اصلی او بودند.

حماس در سوریه حضور مسلحانه ندارد.

باراک همچنین گفت که جلسه‌ای «محوری» با مارکو روبیو، دیپلمات ارشد ایالات متحده، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه برگزار کرده است که در آن در مورد گام‌هایی برای «ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار اقتصادی، دفاعی و مدنی جدید سوریه» گفت‌وگو کردند.

نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها، با حمایت واشنگتن، نقش کلیدی در بیرون راندن داعش از آخرین پایگاه‌هایش در سوریه ایفا کردند.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که با دمشق در مورد ادغام نیروهایش در نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به «توافق اولیه» رسیده است.

عبدی روز سه‌شنبه در پستی در ایکس نوشت که با باراک در مورد «تعهد ما برای تسریع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه» گفت‌وگو کرده است.

دولت الشرع و نیروهای سوریه دموکراتیک در ماه مارس توافقی را برای ادغام در نهادهای ملی مدنی و نظامی امضا کردند، اما از آن زمان با موانعی روبرو بوده است.

