جعفر ایمنکی: پارت دموکرات کوردستان ۳۰ کرسی پارلمان عراق را کسب خواهد کرد

عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان با اشاره به افزایش آرای حزبش در سراسر کوردستان، از پیگیری‌های قانونی برای آرای شمرده‌نشده خبر داد و پیش‌بینی کرد که این حزب ۳۰ کرسی پارلمان عراق را به دست خواهد آورد

1 ساعت پیش

جعفر ایمنکی، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، با اشاره به افزایش آرای این حزب در سراسر کوردستان نسبت به انتخابات سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی کرد که پارت دموکرات کوردستان ۳۰ کرسی پارلمان عراق را به دست خواهد آورد.

ایمنکی در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴، درباره‌ی نتایج اولیه‌ی انتخابات پارلمانی عراق و میزان آرای پارت دموکرات کوردستان اظهار داشت: «برای اطمینان از تعداد نهایی آرای همه‌ی جریان‌ها، باید منتظر نتایج قطعی باشیم، زیرا نتایج اولیه همه‌ی آرا را نشان نمی‌دهند.» وی افزود: «آرای هفت حوزه‌ی انتخابیه در اربیل و شش حوزه‌ی انتخابیه در نینوا هنوز به کمیسیون عالی انتخابات نرسیده‌اند و بدون شک این آرا بر مجموع کلی نتایج تأثیرگذار خواهند بود.»

پیگیری‌های قانونی و رضایت از نتایج

این عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان ادامه داد: «ما اقدامات قانونی لازم را در خصوص نرسیدن آرای این حوزه‌ها و سایر ملاحظات خود اتخاذ خواهیم کرد؛ هرچند به طور کلی، از نتایج اولیه‌ی اعلام‌شده رضایت داریم.»

دلایل افزایش آرا در نینوا

ایمنکی تأکید کرد: «افزایش آرای پارت دموکرات کوردستان در نینوا به مواضع خوب و خدمات این حزب در آن استان بازمی‌گردد. مردم نینوا نیز وفادار هستند، به ویژه پس از حمله‌ی تروریست‌های داعش، مواضع زیبای مردم کوردستان را مشاهده کردند.» وی در پایان سخنان خود گفت: «بر اساس تحلیل‌های ما، تعداد کرسی‌های پارت دموکرات کوردستان به ۳۰ کرسی خواهد رسید.»